Mercedes et Audi resteront en F1 malgré la crise qui s’annonce

Alors que le secteur automobile européen est confronté à des difficultés financières, le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, a été interrogé sur la possibilité pour certains constructeurs allemands, comme Mercedes et Audi, de reconsidérer leur engagement en Formule 1.

Les droits de douane américains qui menacent ces deux marques déjà bien en déclin depuis quelques mois pourraient en effet mener à une crise similaire à ce que la F1 a vécu à la fin des années 2000, avec un retrait massif de constructeurs.

Marko estime cependant que les incitations financières offertes à ces marques pour rester en Formule 1 ne sont plus comparables. Le plafonnement budgétaire signifie que l’époque des écuries qui fonctionnent à perte est révolue. Il s’agit même désormais d’une activité rentable.

"La situation économique est actuellement extrêmement difficile, mais le plafond budgétaire signifie qu’une écurie de Formule 1 est devenue un ’business case’ et rentable."

"La plupart des écuries gagnent de l’argent et les sponsors viennent déjà de secteurs complètement différents, et non plus de l’industrie automobile."

"La popularité augmente et la proportion de femmes parmi les fans augmente également. Le calendrier compte également beaucoup plus de week-ends de Grand Prix que de week-ends libres, ce qui peut compliquer la tâche."

Ford fera également son retour en Formule 1 en 2026, en partenariat avec Red Bull, qui fera pour la première fois le saut en tant que motoriste, tandis que Cadillac est également en route pour la même chose en 2029.

Marko est convaincu que Cadillac peut faire un excellent début en F1, même s’il est curieux de savoir si des difficultés logistiques pourraient freiner son développement.

"Lorsqu’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux débarque en Formule 1 avec une marque aussi traditionnelle, c’est toujours un atout. Dans ma jeunesse, une Cadillac était une voiture de rêve absolue. La marque veut se relancer auprès des jeunes. Elle pourrait également connaître un succès immédiat, car General Motors, la société mère de Cadillac, détient une participation dans Ferrari et se lance avec des moteurs Ferrari."

"Le seul point à surveiller sera la gestion de la fragmentation des sites : l’usine de moteurs en Caroline du Nord et le site de l’équipe en Angleterre, d’où tout sera géré."