Verstappen va perdre son chef mécanicien chez Red Bull Racing

Max Verstappen aura un nouveau chef mécanicien chez Red Bull Racing la saison prochaine.

Matt Caller quittera l’écurie fin 2025 au profit de la nouvelle équipe Audi F1, qui se construit depuis de nombreux mois en coulisses sur les bases de Sauber à Hinwil en Suisse et à Neuburg en Allemagne pour la partie moteur.

Caller est le mécanicien en chef de Verstappen depuis début 2024. Ce transfert a été rendu possible par l’ancien directeur sportif de Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, désormais directeur d’équipe chez Sauber / Audi F1.

L’objectif est qu’il termine la saison chez Red Bull Racing. A noter que le frère jumeau de Caller, Jon, est le chef mécanicien de la voiture de Yuki Tsunoda et ce dernier n’a pas prévu de s’en aller a priori.

Caller n’est pas le premier membre de l’équipe Red Bull à effectuer ce changement, plusieurs mécaniciens ayant rejoint Sauber l’année dernière lorsque Wheatley a annoncé son transfert là-bas.