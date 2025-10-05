Verstappen va perdre son chef mécanicien chez Red Bull Racing
Jonathan Wheatley a encore frappé au profit d’Audi F1
Max Verstappen aura un nouveau chef mécanicien chez Red Bull Racing la saison prochaine.
Matt Caller quittera l’écurie fin 2025 au profit de la nouvelle équipe Audi F1, qui se construit depuis de nombreux mois en coulisses sur les bases de Sauber à Hinwil en Suisse et à Neuburg en Allemagne pour la partie moteur.
Caller est le mécanicien en chef de Verstappen depuis début 2024. Ce transfert a été rendu possible par l’ancien directeur sportif de Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, désormais directeur d’équipe chez Sauber / Audi F1.
L’objectif est qu’il termine la saison chez Red Bull Racing. A noter que le frère jumeau de Caller, Jon, est le chef mécanicien de la voiture de Yuki Tsunoda et ce dernier n’a pas prévu de s’en aller a priori.
Caller n’est pas le premier membre de l’équipe Red Bull à effectuer ce changement, plusieurs mécaniciens ayant rejoint Sauber l’année dernière lorsque Wheatley a annoncé son transfert là-bas.
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Red Bull
- Verstappen va perdre son chef mécanicien chez Red Bull Racing
- ’Red Bull se plaint toujours’ : Norris répond à Verstappen, ce dernier en remet une couche
- ’Je m’en rappellerai’ : Verstappen s’en prend à Norris après sa 2e place à Singapour
- Comment Mekies a donné ’des idées’ à Tsunoda pour retrouver sa confiance
- Red Bull confirme des discussions avec Alex Dunne