Hamilton et Leclerc entre émotions et enjeux sportifs au Brésil

Lewis Hamilton aborde le Grand Prix du Brésil à São Paulo avec un sentiment particulier : pour le Britannique, qui possède la citoyenneté brésilienne honorifique, Interlagos est presque une course à domicile.

"Quand j’ai eu mon premier jeu vidéo de Formule 1, la saison commençait ici, donc j’ai immédiatement aimé ce circuit," confie Hamilton aux journalistes réunis dans l’hospitalité de Ferrari.

"C’est ici que j’ai vu mon idole Ayrton Senna gagner, et c’est aussi ici, lors de mes débuts en Formule 1, que j’ai perdu un titre, pour finalement le remporter l’année suivante, à la toute dernière seconde de la course."

"Donc oui, j’ai un lien particulier avec ce circuit, et j’espère faire de bonnes performances pour ma première apparition ici au volant de la Ferrari."

Le pilote britannique se dit confiant après les courses récentes.

"Je pense que nous avons définitivement fait beaucoup de progrès au cours du dernier mois. Maintenant, il faut continuer à pousser dans la même direction ici au Brésil et voir ce que nous pouvons accomplir. L’équipe est unie et en grande forme."

Charles Leclerc s’est lui aussi confié sur ses espoirs pour la course mais depuis la salle de la conférence de presse de la FIA puisqu’il était l’un des 6 pilotes conviés ce jour.

"C’est l’un de mes circuits non urbains préférés, mais je n’ai jamais réussi à monter sur le podium ici. Et ce, malgré le fait qu’à plusieurs reprises, nous avions clairement les moyens de terminer dans le top trois (notamment en 2019 et 2023, ndlr). Nous arrivons ici forts de bons résultats, avec deux podiums consécutifs lors des dernières courses. Et nous voulons continuer sur cette lancée. Une fois de plus, je pense que la lutte se jouera au millième de seconde près, face à nos rivaux habituels."

Ferrari occupe actuellement la deuxième place du championnat des constructeurs, avec un point d’avance sur Mercedes et dix sur Red Bull, et l’objectif à court terme est de conserver cette position.

"Les écarts sont si faibles qu’il est inutile de parler du classement. Nous sommes tous au même niveau, mais nous ferons de notre mieux pour remporter la victoire."

Lorsqu’on lui a demandé s’il échangerait une deuxième place assurée au championnat contre une victoire, Charles a hésité un instant avant de répondre : "C’est vraiment difficile à dire. Une victoire est toujours une victoire, mais l’objectif de l’équipe est de terminer deuxième. Disons que j’espère que nous serons en mesure de viser la victoire sans avoir à prendre de risques, et que tout le monde sera ainsi satisfait."