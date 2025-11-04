Red Bull sous pression : pourquoi Verstappen n’a pas le droit à l’erreur au Brésil

Le paddock de la Formule 1 s’apprête à vivre l’un des rendez-vous les plus intenses de la saison avec le Grand Prix du Brésil, sur le mythique circuit José Carlos Pace d’Interlagos. Un tracé old school qui procure toujours des courses imprévisibles, où les conditions météorologiques ont souvent bouleversé la hiérarchie.

Red Bull Racing, toujours en lice pour le championnat du monde des pilotes, arrive à São Paulo avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée avec Max Verstappen, même si sa remontée en termes de points pour la tête du championnat a été plus modeste au Grand Prix du Mexique.

Verstappen était à 40 points d’Oscar Piastri avant Mexico, il est maintenant à 35 points de l’Australien et 36 points de Lando Norris avant Interlagos. Avec 116 points à marquer encore, dont 33 au Brésil grâce au Sprint, tout est encore possible. Au contraire, s’il venait à subir un week-end catastrophique, il pourrait se retrouver à plus de 60 points des pilotes McLaren F1 et avec 83 points restants à marquer après cette manche, ses chances de titre seraient quasi nulles. Autant dire que le Néerlandais doit réussir à grignoter un maximum de points sur Lando Norris et Oscar Piastri sans prendre le risque de trop !

Max Verstappen aborde en tout cas la course d’Interlagos avec un esprit positif. Il rappelle pour commencer qu’il garde un lien particulier avec le Brésil, un pays qui dépasse le cadre purement sportif.

"Le Brésil est un endroit spécial pour moi, non seulement à cause des courses incroyables et des grands moments que j’y ai vécus, mais aussi parce que ma belle-famille vient de là-bas. Il peut y pleuvoir très fort, ce qui donne parfois des courses complètement folles, comme celle de l’an dernier où nous avons gagné après nous être qualifiés 17e. C’était une victoire chargée d’émotion et un moment important dans le championnat."

Pour l’occasion, le Néerlandais arborera un casque spécial aux couleurs du Brésil (voir photo ci-dessous).

"J’ai choisi des couleurs traditionnelles qui ressortent vraiment bien. Je trouve que le design est super et j’ai hâte de le porter en piste. C’est un endroit chargé d’histoire, avec un grand héritage, mais aussi beaucoup de souvenirs pour moi. Les fans sont incroyablement passionnés, et j’adore piloter sur un circuit à l’ancienne. Voir cette atmosphère et en faire partie, c’est quelque chose d’incroyable."

Tsunoda : La pluie pourrait rendre le week-end fou

De son côté, Yuki Tsunoda aborde le rendez-vous brésilien avec optimisme et prudence.

"Le Brésil offre toujours des courses passionnantes, avec une météo qui peut tout bouleverser. Il semble que la pluie pourrait encore jouer un rôle ce week-end, mais tout le monde sera logé à la même enseigne. L’important sera de maximiser le temps en piste et de bien gérer cela en équipe."

Le format Sprint ajoutera une difficulté supplémentaire.

"Ce format présente déjà ses propres défis, mais si on y ajoute la pluie, cela pourrait devenir un week-end complètement fou !"

Confiant dans sa monoplace et les récentes évolutions apportées par Red Bull, Tsunoda vise encore une fois la régularité alors que ses patrons n’ont pas encore annoncé les duos de pilotes pour 2026.

"Lors des deux derniers week-ends, la voiture s’est montrée excellente en rythme de course. Je tourne à un rythme très proche de Max et je me sens en confiance avec les mises à jour que nous avons faites. Si je parviens à être constant lors des deux qualifications, nous pourrions nous placer dans une bonne position pour le Sprint et la course. Ce week-end, il s’agira d’aider l’équipe à marquer un maximum de points au championnat Constructeurs et de soutenir Max autant que possible."