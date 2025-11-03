Herta a testé une F2 à Monza, une ’étape importante’ dans sa route vers la F1

La transition de Colton Herta vers la F1 a déjà commencé, car l’Américain a discrètement effectué un roulage privé au volant d’une ancienne monoplace de Formule 2 sur le circuit de Monza.

Une photo le confirme sur Instagram, et l’on voit sur celle-ci le casque de Herta avec son sponsor Gainbridge, au volant d’une Formule 2 noire et sans sponsors, sur une piste de Monza totalement détrempée.

L’Américain courra avec Hitech en F2 à partir de 2026, tout en occupant simultanément le poste de pilote d’essais pour Cadillac F1. De quoi gagner les points de Superlicence qui lui manque pour accéder à la Formule 1, et se préparer à la compétition européenne dans l’antichambre de la catégorie reine.

"C’est excitant. Je pense que c’est une étape nécessaire dans la progression que je veux suivre en tant que pilote de course, et, je l’espère, en tant que futur pilote de Formule 1, c’est une étape importante" a déclaré Herta auprès du site de la F2.

"C’est un nouveau départ, une opportunité fraîche, quelque chose de nouveau pour moi, donc c’est enthousiasmant. Mais je pense que l’essentiel, c’est que chaque fois que je suis dans la voiture, je veux être compétitif."

"C’est ça l’objectif : être compétitif et essayer d’y parvenir le plus vite possible. Ce serait naïf de penser que je serai immédiatement dans le rythme, prêt à gagner dès ma première course."

J’ai peut-être plus d’expérience, mais en termes de vitesse, ces gars-là sont aussi rapides que n’importe qui. Je connais la tâche qui m’attend, je sais que ce sera difficile, mais j’ai hâte d’y être. Je suis ici pour apprendre, pour piloter et, espérons-le, pour être rapide."

Pour être compétitif, Herta reconnaît qu’il lui fallait la bonne équipe, et il estime l’avoir trouvée avec Hitech, alors qu’il a choisi sa destination sur la base des résultats. L’Américain s’est dit impressionné par le succès de l’équipe britannique, non seulement en Formule 2, mais aussi dans d’autres catégories.

"Lorsque nous avons étudié les équipes, Cadillac et moi-même, le plus important, c’était que le choix soit guidé par les résultats. Hitech coche toutes ces cases, et comme on peut le voir cette année et lors des saisons précédentes, non seulement en F2 mais aussi en F3 et en F4, ils excellent dans tout ce qu’ils font, et ce n’est pas un hasard."

"Après avoir eu plusieurs réunions ici et appris à connaître les gens, la décision s’est imposée d’elle-même. C’était vraiment évident que c’est une organisation professionnelle, et celle qui me préparera le mieux à être prêt pour la Formule 1."

Herta a également révélé qu’avant de prendre cette décision de faire carrière en Europe, il avait discuté avec plusieurs pilotes d’IndyCar ayant déjà couru en Formule 2, afin de mieux comprendre à quoi s’attendre.

"Ce sont de bonnes discussions à avoir. Juste pour comprendre que ce sera différent pour moi, et ce pour de nombreuses raisons. Mais la course, c’est ce sur quoi je dois me concentrer, être rapide dans la voiture, et c’est là-dessus que la majorité des discussions ont porté, sur la meilleure façon de me préparer avant de monter dans la voiture."

Une partie de ce qui sera nouveau pour Herta, ce sont les intersaisons plus courtes, puisqu’il a remarqué à quel point la transition d’une saison à l’autre est rapide pour les équipes. Le pilotage sera aussi nettement différent, mais il se dit bien entouré.

"Jusqu’à présent, Hitech s’est vraiment montré très disponible pour moi. Il faut se rappeler qu’ils sont en lice pour un titre en Formule 2, et que cela doit être leur priorité, ce que je comprends parfaitement."

"Mais ils ont été très généreux de leur temps pendant cette trêve de la F2, pour me prendre sous leur aile et me préparer pour l’année suivante. En IndyCar, nous avons l’habitude d’avoir une intersaison assez longue, beaucoup de temps pour souffler, analyser et planifier la saison suivante. Ce n’est pas le cas en Formule 2."

"L’intersaison y est courte, la reprise rapide, et on effectue des tests pendant cette période, donc en réalité, il n’y a pas vraiment d’intersaison pour les membres de ces équipes. Mais ils ont été formidables avec moi, en m’accordant de leur temps, même s’ils doivent en consacrer la majeure partie à la conquête du titre."

"Mais il est encore tôt. Je dois simplement comprendre ce que j’ai à faire, prendre mes repères sur le simulateur pour ressentir ce que la voiture de F2 va me procurer quand je la piloterai pour la première fois."

Avec sa nouvelle équipe confirmée et le calendrier 2026 désormais publié, Herta se prépare à revenir sur plusieurs circuits où il avait déjà couru, mais aussi à en découvrir de nouveaux sur lesquels il n’a jamais roulé.

"Je ne dirais pas qu’il y a un circuit en particulier que j’attends plus qu’un autre. Il y a des tracés que j’ai aimés par le passé et où je suis heureux de revenir, mais aussi de nouveaux qui semblent excitants. Dans l’ensemble, je suis simplement heureux d’être ici."