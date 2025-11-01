Ralf Schumacher tacle Russell, défend Verstappen et McLaren

Ralf Schumacher n’a pas mâché ses mots à l’encontre de George Russell, raillant l’attitude du pilote Mercedes F1 après ses multiples plaintes à la radio lors du Grand Prix du Mexique.

Très vocal tout au long de la course sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, Russell s’était emporté dès le premier tour, furieux qu’aucun pilote ne soit sanctionné après un départ chaotique, notamment un incident impliquant Charles Leclerc et Max Verstappen. Les deux hommes avaient coupé à travers la pelouse entre les virages 1 et 3 avant de reprendre la piste, respectivement en deuxième et quatrième positions.

Alors cinquième, Russell avait tout vu depuis son cockpit et n’avait pas tardé à réclamer des pénalités via la radio, en vain, les commissaires décidant de ne pas intervenir.

Plus tard dans la course, le Britannique s’est à nouveau montré agacé, cette fois en demandant à pouvoir dépasser son coéquipier Kimi Antonelli. L’équipe Mercedes a mis plusieurs tours à exécuter la consigne, ce qui a provoqué une nouvelle montée de tension du côté du pilote anglais.

Finalement, Russell a dû se contenter de la septième place à Mexico. Une attitude jugée excessive par Ralf Schumacher, consultant pour la télévision allemande, et qui n’a pas hésité à ironiser sur le comportement du pilote Mercedes.

"Russell… Ah, le grand classique !" a lancé l’ancien pilote sur le podcast Backstage Boxengasse.

"Ceux qui se plaignent le plus fort attirent toujours un peu plus l’attention. Cette fois, heureusement, ça n’a pas marché. Pour être honnête, ça me réjouit."

L’Allemand a en revanche salué la décision des commissaires concernant Max Verstappen, estimant qu’aucune sanction n’était justifiée après le départ mouvementé. Le pilote Red Bull avait été légèrement contraint de monter sur le vibreur par les deux Ferrari, ce qui avait déstabilisé sa RB21.

"Je pense qu’il était juste que Verstappen ne soit pas pénalisé. Il n’a pas cherché à se faufiler entre les deux, et il a même laissé passer les Ferrari avant de se replacer."

"Parlons d’Hamilton du coup. Je pense que Hamilton a passé un bon week-end, mais dans son duel avec Verstappen, il a commis quelques erreurs, il s’est montré un peu trop impétueux. Mais est-il vraiment judicieux de forcer un pilote à rester sur cette bande d’asphalte étroite ? Après tout, elle est extrêmement glissante. Il n’a certainement pas fait cela exprès lorsqu’il a tenté de revenir en piste."

"Peut-être devraient-ils envisager d’asphalter cette portion jusqu’aux piles de pneus et de supprimer la petite bande d’herbe. Elle est de toute façon très étroite et s’étend sur la gauche de la piste. C’était donc un peu malheureux et la pénalité était assez sévère."

Schumacher balaie les rumeurs de favoritisme chez McLaren

Ralf Schumacher a aussi vivement réagi aux spéculations affirmant que McLaren favoriserait Lando Norris au détriment de Oscar Piastri dans la lutte pour le titre mondial, qualifiant ces théories de "pures absurdités".

Il s’agissait du deuxième Grand Prix consécutif où Piastri semblait en retrait par rapport à Norris, alimentant certaines rumeurs sur un éventuel traitement préférentiel en interne, en raison notamment de la longue relation entre Norris et l’écurie de Woking.

"Cette théorie est vraiment du grand n’importe quoi, désolé. Des pures absurdités. Lando l’a d’ailleurs très bien expliqué lui-même. Il se passe bien autre chose ici, et j’irais même jusqu’à dire qu’on frôle un comportement de harcèlement. C’est incroyable tout ce qui se raconte dans les médias en ce moment. Tant de bêtises circulent, notamment en Australie."

L’ancien pilote a également tenu à rappeler que Zak Brown, le PDG de McLaren, restait totalement impartial vis-à-vis de ses deux pilotes.

"Je veux dire une chose à ce sujet, et cela vient d’une source fiable : Zak ne favorise personne. Il s’en moque. Tant que l’un de ses pilotes remporte le titre mondial, peu importe lequel, il sera heureux. C’est un homme d’affaires. Aussi sympathique soit-il, il reste dur mais fidèle à ses valeurs."