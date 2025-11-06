’Rien ne change’ : Norris aborde le Brésil sans se soucier de Piastri ou Verstappen

Lando Norris aborde les quatre dernières courses de la saison avec sérénité, malgré sa récente prise de tête du classement des pilotes. Le Britannique reste concentré sur une performance solide ce week-end à l’occasion du Grand Prix du Brésil à São Paulo.

Norris arrive au Brésil avec une avance d’un point sur son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, après sa victoire à Mexico il y a deux semaines. Max Verstappen, quant à lui, pointe à 36 points.

Malgré le fait que ce soit la première fois depuis avril que Norris se retrouve en tête du championnat, le pilote assure que le week-end à venir ne diffère en rien des autres.

"Nous verrons à la fin de l’année. Pour l’instant, rien ne change. Je me sens pareil," déclare-t-il lors de la journée média ce jeudi à Interlagos.

Norris souligne que le fait d’avoir Verstappen derrière lui et Piastri dans la lutte pour le titre ne change rien, tout en reconnaissant que sa victoire avec une telle marge au Mexique constitue un facteur positif pour la confiance.

"Ça aide. C’est toujours agréable de gagner. C’est toujours une bonne chose. Je ne dirais pas que je manquais de confiance avant, je me sentais bien à Austin et Singapour. Je dirais certainement que les choses se sont un peu améliorées lors des deux dernières courses. Ça donne un petit coup de boost, mais ça ne change pas énormément."

En se projetant sur cette 21e manche à São Paulo, qui comprendra l’avant-dernier Sprint de la saison, Norris est conscient de l’impact potentiel de la météo, la pluie ayant marqué la course de l’an dernier.

"Bien sûr, j’espère avoir un week-end comme à Mexico, qui sera déjà difficile juste à cause de la concurrence. Je dirais que je m’attends à être compétitif, à avoir un autre bon week-end, mais on ne sait jamais avec la météo et les conditions ici. Tout peut facilement basculer en faveur de n’importe qui."

Questionné sur sa préférence entre un week-end simple ou un week-end mouvementé à cause de la météo, Norris répond avec pragmatisme : "Juste normal !"

"Chaque fois au Brésil, c’est toujours pareil, donc je pense que l’attente est d’être prêt à tout, que ce soit de la pluie, du sec, du soleil, du froid. Je ne me préoccupe pas de la météo, je suis heureux avec tout, mais bien sûr, c’est plus simple pour tout le monde quand il fait sec, et je peux essayer de reproduire un week-end comme à Mexico. Quand il pleut, il y a un peu plus de chance impliquée."