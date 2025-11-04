O’Ward serait ’choqué’ si Herta n’avait pas un baquet F1 en 2027

Alors que Colton Herta a surpris le paddock en quittant l’IndyCar pour s’engager en Formule 2 l’an prochain, Pato O’Ward estime que ce choix n’aurait aucun sens sans une promesse de débouché en Formule 1. Pour le Mexicain, son ancien rival ne ferait ce pari risqué que s’il disposait d’une perspective solide au sein de Cadillac F1, qui rejoindra la grille en 2026.

Engagé en IndyCar depuis 2020, Herta a fait le choix radical de quitter la discipline américaine pour devenir pilote d’essais Cadillac et évoluer en F2 avec Hitech Grand Prix en 2026. L’objectif : engranger les précieux points nécessaires à l’obtention d’une Super Licence et s’ouvrir la voie vers la F1.

O’Ward, qui l’a longtemps affronté dans la série américaine et a roulé chez McLaren F1 en EL1 à Mexico (en photo ci-dessous), ne doute pas des raisons profondes derrière ce plan de carrière.

"Il est très talentueux. Il a été un grand concurrent en IndyCar, et je lui souhaite le meilleur," confie O’Ward à Racer.

"Je crois que je serais choqué de ne pas le voir en Formule 1 en 2027. Je ne pense pas qu’il ferait ce changement si une place n’était pas sur la table pour lui."

Selon lui, Herta représente bien plus qu’un simple pari individuel.

"Je suis super enthousiaste pour lui, et je veux vraiment qu’il réussisse, parce qu’il va être notre représentant de l’IndyCar. Je pense qu’il n’y a pas que lui derrière ce projet. Il a beaucoup de gens qui poussent pour lui, au-delà de sa simple présence en F2. On veut le voir en F1, et on veut qu’il y fasse de belles choses."

Une transition loin d’être simple

Passer de l’IndyCar à la F2 impliquera une importante période d’adaptation, selon O’Ward, qui a lui-même connu la discipline en 2019. Les voitures, ainsi que les pneumatiques Pirelli, présentent des caractéristiques très différentes.

"La tâche est immense. Les pneus sont très différents. La voiture est bien moins performante qu’une IndyCar ; il descend clairement d’un cran en termes de capacités et de sensations."

Pour le pilote Arrow McLaren, une seule chose pourrait justifier un tel sacrifice.

"Comme je l’ai dit, je serais choqué d’apprendre qu’il fait tout ça juste pour l’expérience. Je ne sais pas… mais j’espère vraiment que c’est parce qu’une place en F1 l’attend. Sinon, il va vraiment regretter l’IndyCar. J’en suis sûr."

Après avoir testé une F2 à Monza (lire notre article ici), Herta devrait effectuer ses premiers essais officiels en F2 lors des tests de fin de saison à Abu Dhabi, sauf opportunité d’être aligné dès les manches de Qatar ou d’Abu Dhabi cette année avec une autre équipe.

En effet, Hitech engage actuellement Luke Browning, pilote junior Williams, et Dino Beganovic, membre de la Ferrari Driver Academy. Tous deux figurent dans le top 8 du championnat pilotes, tandis que leur équipe pointe au deuxième rang du classement général.