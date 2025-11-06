Piastri : je sais que j’ai encore ce qu’il faut pour gagner le titre

Alors que la lutte pour le championnat du monde pilotes atteint son apogée, Oscar Piastri a répondu avec assurance aux doutes qui entourent sa capacité à décrocher son premier titre mondial.

L’Australien a perdu la tête du classement pour la première fois depuis avril, après que son équipier Lando Norris a dominé le Grand Prix de Mexico, tandis que Piastri ne pouvait faire mieux que cinquième.

Une série de résultats en demi-teinte a fait passer Piastri d’une avance de 34 points sur Norris après sa septième victoire de la saison aux Pays-Bas à un point derrière son rival seulement cinq courses plus tard. Red Bull et Max Verstappen, à 36 points du leader, maintiennent une lutte à trois pour le championnat, à quatre courses de la fin.

"Chacun peut penser ce qu’il veut," lance Piastri interrogé sur les critiques aujourd’hui au Brésil alors que certaines voix des plus célèbres du paddock de la F1 ont mis en doute la résilience du pilote.

Jacques Villeneuve a même affirmé qu’il avait connu "un effondrement total" sous la pression. Piastri balaie cette critique d’un revers de main.

"Encore une fois, les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, non ? Pour moi, je sais que j’ai encore ce qu’il faut pour gagner le championnat."

"Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais chacun a eu des hauts et des bas cette année à différents moments."

"Je suis confiant d’avoir appris beaucoup de choses utiles ces dernières semaines en particulier, et je suis aussi confiant de pouvoir encore performer à un niveau comparable aux succès que nous avons connus cette année."

"Il reste encore beaucoup de points à disputer cette saison et je suis très confiant de pouvoir encore gagner. Je n’ai qu’un point de retard."

Piastri explique que les deux week-ends récents en Amérique du Nord ont été particulièrement formateurs. Selon lui, son pilotage a dû s’adapter à des conditions qui ne lui étaient "pas naturelles" à Mexico.

"Austin et Mexico ont été deux courses différentes de beaucoup d’autres. Il y a eu des week-ends plus difficiles, certains étaient dus à des erreurs d’exécution de ma part, d’autres peut-être au fait de ne pas avoir exploité pleinement la voiture en équipe."

"À Austin et Mexico, il y a eu clairement des éléments nécessitant un pilotage très différent pour une raison ou une autre. Je pense que ces deux courses se ressemblent, mais je ne crois pas que les courses précédentes aient été mauvaises ou catastrophiques. Il y a eu quelques erreurs ici ou là, mais tirer des leçons de ces deux derniers week-ends a été important."