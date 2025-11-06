La pluie prévue au Brésil, l’atout de Verstappen pour rattraper Norris et Piastri ?

Max Verstappen se rend ce week-end sur l’un de ses circuits préférés, sachant que la lutte pour le titre de Formule 1 pourrait déjà se jouer à Interlagos.

Le pilote Red Bull compte 36 points de retard sur Lando Norris et 35 sur Oscar Piastri à l’approche de la course près de Sao Paulo, alors qu’il ne reste plus que trois courses après le Brésil. McLaren ayant deux pilotes bien placés, Verstappen sait déjà qu’il ne doit pas commettre un seul faux pas et surtout grignoter un peu plus rapidement cet écart pour avoir une vraie chance.

Mais avec la présence confirmée de la pluie pour perturber le Grand Prix du Brésil, les supporters de Verstappen pensent que les conditions pourraient jouer en sa faveur.

"Espérons qu’il pleuve," a déclaré Nelson Piquet Jr, le frère de Kelly, la compagne de Verstappen, dans le podcast Pelas Pistas.

"Les prévisions annoncent actuellement un temps peut-être sec pour dimanche mais cela peut changer encore. Ce n’est qu’une supposition, mais pour moi, il faut qu’il pleuve. Il le faut ! Ce sera alors vraiment passionnant."

Même Sergio Perez, dont la carrière en F1 a été interrompue après une nouvelle saison difficile en tant que coéquipier de Verstappen en 2024, a salué la résilience du Néerlandais.

"Max est pour moi la sensation de l’année. Il a captivé tout le monde par la façon dont il défie le duo McLaren. C’est grâce à lui que les gens regardent la Formule 1. Lui et ses gars ont réussi à renverser la tendance cette saison. Je pense que Verstappen serait le pilote qui mérite le plus le titre parmi ces trois-là, car il pilote de manière absolument phénoménale."

Gerhard Berger s’attend également à ce que Verstappen reste dans la course au titre après ce Grand Prix.

"Il a maintenu le niveau des dernières années : très rapide et avec peu d’erreurs. J’ai mentionné Senna, imbattable. Mais en termes de pilotage, Verstappen correspond parfaitement à cette description. S’il pleut, il en profitera. Il en est capable, et j’espère voir des batailles loyales jusqu’à la fin."

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, estime également que le titre reste possible.

"Nous y croyons. Nous avons la volonté et une petite chance. Nous y sommes parvenus lors de la dernière course en 2010, ainsi qu’en 2012, et en 2021, Verstappen est devenu champion du monde dans le dernier tour. Il s’agit maintenant d’avoir des nerfs d’acier et de ne commettre aucune erreur. Ce sont les détails qui décideront du résultat."