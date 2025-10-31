Wolff revient sur Abu Dhabi 2021 : ’un fou a détruit le record du plus grand champion de tous les temps’

Presque quatre ans après le dénouement controversé du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, Toto Wolff n’a toujours pas digéré l’épisode qui a coûté à Lewis Hamilton un huitième titre mondial. Le directeur de Mercedes F1 a de nouveau évoqué l’affaire, qualifiant l’ancien directeur de course de la FIA, Michael Masi, de "fou".

Hamilton avait dominé la course du début à la fin, jusqu’à l’intervention d’une voiture de sécurité dans les derniers tours, provoquée par l’accident de Nicholas Latifi. L’issue de cette neutralisation allait plonger la Formule 1 dans l’une des plus grandes polémiques de son histoire.

Pour permettre un dernier tour de course, Masi avait autorisé seulement une partie des pilotes retardataires, ceux placés entre Hamilton et Verstappen, à se dédoubler, en contradiction avec la procédure habituelle. Verstappen, qui a logiquement fait le pari de rentrer chausser des pneus neufs, avait ainsi pu attaquer et dépasser Hamilton dans le dernier tour, s’emparant du titre mondial.

Dans une interview accordée au Telegraph, alors qu’une finale aussi dingue que 2021 pourrait se préparer cette année entre Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri, Toto Wolff a confié que cet épisode l’avait profondément marqué.

"Je n’ai pas ressenti une telle perte de contrôle d’une situation depuis que je suis enfant," explique-t-il, lorsqu’on lui rappelle l’épisode à la radio avec Masi.

"Il y a un fou qui, à lui seul, a détruit le record du plus grand champion de tous les temps."

La déclaration du directeur autrichien fait écho à celle de son épouse, Susie Wolff, aujourd’hui directrice de la F1 Academy, qui a elle aussi exprimé sa stupéfaction face à cette issue.

"C’était de l’incrédulité," confie-t-elle, interrogée aux côtés de Toto.

"Qu’une seule personne décide d’interpréter les règles d’une manière qui ne l’avait jamais été auparavant, et que cela puisse provoquer un tel résultat… Cela m’a pesé pendant longtemps."

Une enquête interne de la FIA, menée au début de la saison 2022, avait conclu à "une erreur humaine" dans la gestion de la procédure de relance. Michael Masi avait été démis de ses fonctions de directeur de course avant le début du championnat suivant.

Malgré cette conclusion, l’épisode reste une cicatrice ouverte pour Mercedes, et un moment charnière dans l’histoire moderne de la Formule 1.