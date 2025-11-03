Wheatley encense Verstappen : ’On ne peut jamais l’enterrer’

Ancien directeur sportif de Red Bull et désormais pilier du projet Audi F1, Jonathan Wheatley n’a rien perdu de son regard aiguisé sur le championnat… ni de son admiration pour Max Verstappen.

Interrogé sur la montée en puissance du Néerlandais et de son équipe en deuxième partie de saison, le Britannique a reconnu que rien n’est jamais joué avec le quadruple champion du monde.

"Je ne sous-estimerai jamais Max Verstappen dans aucune situation imaginable," affirme-t-il avec un sourire.

Si la domination Red Bull semble avoir reculé ces derniers mois, Wheatley (ici en photo avec Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de course de Verstappen) n’est pas surpris de voir l’écurie retrouver de la performance dans la lutte pour le titre.

"Je peux comparer ça à la performance que nous avons réussi à mettre sur notre Sauber cette année. Quand les marges sont si serrées, la différence n’est peut-être pas si grande. Je connais cette équipe Red Bull par cœur : elle a de la force et de la profondeur à tous les niveaux. Je ne suis pas étonné qu’ils aient réussi à surmonter leurs problèmes."

Pour Wheatley, voir Red Bull redevenir une menace pour le championnat pilotes ne peut qu’être bénéfique au spectacle.

"C’est fantastique de voir une menace réapparaître pour McLaren pour le titre. Cela donne à tout le monde quelque chose d’excitant à suivre. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à regarder ça."

"Une force de la nature" : Wheatley raconte l’évolution de Verstappen

Au cours de la conférence de presse, les propos récents de Laurent Mekies, impressionné par l’impact de Verstappen en dehors de la voiture : son rôle de leader, sa capacité à pousser les ingénieurs et le développement, ont été totalement approuvés par Wheatley.

"J’ai eu la chance de travailler avec Max alors qu’il était très jeune, et j’ai vraiment adoré cette collaboration, cette aventure."

"Voir sa maturité grandir… c’est étrange d’en parler ainsi aujourd’hui parce qu’il est désormais complet. C’est un champion du monde accompli. Un talent extraordinaire."

Selon lui, Verstappen est devenu un véritable moteur interne pour Red Bull, toujours à la recherche de performance.

"Bien sûr, il tisse son équipe autour de lui, là où il pense qu’il y a du gain. C’est ce qu’il cherche en permanence. C’est une force de la nature. Cette équipe autour de Max est bien établie, reconnue, avec de la force et de la profondeur dans toute l’organisation. Et il est clair que ce qu’ils font ensemble fonctionne très bien."

Wheatley en profite pour glisser un mot à Laurent Mekies… avec qui il entretient une relation privilégiée.

"Je suis très heureux pour Laurent. C’est un bon ami, et c’est agréable de le voir traverser une période aussi positive chez Red Bull."