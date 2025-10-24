Le moteur Audi F1 afficherait jusqu’à 30 chevaux de retard

Des rumeurs alarmantes concernant les préparatifs d’Audi pour 2026 circulent en Allemagne.

Selon F1 Insider, le tout nouveau groupe motopropulseur d’Audi serait déjà à la traîne par rapport à la concurrence avant même d’avoir pris la piste. Les premiers résultats au banc d’essai indiqueraient un déficit pouvant atteindre 30 chevaux par rapport au moteur de référence qui serait le Mercedes, un écart qui rappelle celui de Renault au début de l’ère des moteurs turbo-hybrides.

Ces chiffres proviennent toujours des remontées que doivent faire les motoristes à la FIA concernant leurs préparatifs. Ils sont forcément à nuancer car personne ne donne de vrais chiffres lors des réunions d’avancement mais cela permet d’avoir des idées plus claires sur la compétitivité des uns et des autres, la Fédération ayant mis en place un mécanisme qui sanctionnerait toute sous-estimation flagrante pour les nouvelles règles.

C’est pour cela que les rumeurs qui ont circulé dans les médias italiens avec un écart qui pourrait dépasser 100 chevaux par rapport aux meilleurs ont été largement démenties à Mexico.

Le directeur de l’écurie, Jonathan Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull, a écarté de grosses inquiétudes sur le moteur, insistant sur le fait que l’accent était toujours mis sur la fiabilité plutôt que sur la puissance maximale.

"Nous sommes tout à fait dans les temps. Nous nous concentrons sur la fiabilité avant que le moteur et le châssis ne soient assemblés pour la première fois en décembre."

"Il est donc trop tôt pour parler de performance."

Le premier test d’intégration complet du groupe motopropulseur Audi avec un châssis est donc prévu d’ici la fin de l’année. Entre-temps, le PDG d’Audi, Gernot Dollner, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise en Formule 1, malgré la restructuration plus large de la société mère, le groupe Volkswagen.

"Lorsque j’ai rejoint Audi, j’ai réalisé que le projet F1 était à moitié mort. Nous avons décidé de le reconstruire à partir de zéro, avec une gestion adéquate."

"Aujourd’hui, je suis convaincu que la Formule 1 est une opportunité extraordinaire pour Audi, une plateforme qui nous apprendra la vitesse, l’efficacité et le travail d’équipe."