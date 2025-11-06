Verstappen espère l’aide de Ferrari et Mercedes dans sa lutte face à McLaren

Max Verstappen compte sur Ferrari et Mercedes F1 pour freiner McLaren dans la lutte pour le titre, alors que le Néerlandais tente une remontée au championnat du monde pilotes.

Après le Grand Prix de Mexico, le pilote Red Bull accuse 36 points de retard sur Lando Norris et 35 sur Oscar Piastri, alors qu’il reste 116 points en jeu sur les quatre derniers rendez-vous.

Depuis Monza, Verstappen a déjà repris près de 70 unités à Piastri et réduit de moitié son écart sur Norris. Il espère désormais priver McLaren d’un premier titre pilotes depuis 2008 et aller chercher une cinquième couronne consécutive.

Ces dernières courses ont montré une montée en puissance de Ferrari et Mercedes, avec plusieurs podiums conclus devant au moins l’une des McLaren. Verstappen espère que cette dynamique se poursuivra. Lewis Hamilton n’a toutefois pas encore décroché de podium pour la Scuderia.

Interrogé sur la manière dont Ferrari et Mercedes pourraient l’aider, le Néerlandais a résumé la situation avec humour aujourd’hui à Interlagos.

"En étant plus rapides que McLaren, ce serait bien ! Ce serait une grande aide, c’est certain. Mais avant tout, nous devons aussi être plus rapides que McLaren jusqu’à la fin de la saison pour réduire l’écart."

Verstappen tempère l’optimisme, conscient de l’ampleur du défi.

"Nous avons eu de bonnes courses où l’écart a diminué, mais là, avec quatre Grands Prix restants, ça reste un écart assez important, et je dois marquer beaucoup plus de points chaque week-end, ce qui n’est pas si simple."

À titre de comparaison, il souligne que la situation aurait été bien plus confortable dans le contexte dominant de 2023.

"Si tu me donnes la saison 2023 telle qu’elle était et que tu me dis que je suis à 36 points avec quatre courses à faire, je dirais : ’Pas de problème, facile’. Mais cette saison est un peu différente."

Le quadruple champion du monde sait qu’il devra maximiser chaque opportunité.

"Ça se jouera sur notre capacité à tout optimiser et à réussir chaque week-end. Et, en plus de ça, il nous faudra probablement un peu de chance sur une course pour créer un écart plus important. Il faut créer au moins une fois un plus grand écart au niveau des points marqués de mon côté, mais nous allons tout donner."

Verstappen conclut en soulignant que la pression est moindre : "Si ce sera suffisant en fin de saison, je n’en sais rien. Mais nous n’avons pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, nous serons troisièmes, et dans le meilleur, nous gagnerons le championnat."

"Pour moi, il n’y a pas de pression. Même si je ne gagne pas, je sais que j’ai fait une très bonne saison. Je pense que ce sera très difficile, il faut donc être réaliste quant aux chances que nous avons eues tout au long de la saison. Le simple fait de pouvoir encore parler de cette lutte est déjà remarquable en soi, et oui, cela est certainement lié au revirement de l’équipe, qui n’a jamais abandonné, ce qui est une force de l’équipe. Je trouve cela très impressionnant."