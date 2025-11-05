Russell s’attend à un pas en avant d’Antonelli en 2026

George Russell estime que Kimi Antonelli franchira un cap la saison prochaine, après une première année en Formule 1 marquée par l’apprentissage et les difficultés inhérentes à un débutant.

Promu au sein de l’écurie Mercedes F1 pour remplacer Lewis Hamilton, Antonelli avait réalisé des débuts prometteurs, se mettant rapidement au niveau lors des premières manches du championnat. Mais le jeune Italien a par la suite connu un passage compliqué durant la partie européenne de la saison, peinant à retrouver la confiance au volant.

Malgré une saison fluctuante, Antonelli a été confirmé pour 2026, tout comme Russell. Le Britannique s’attend d’ailleurs à voir son équipier progresser significativement avec une saison d’expérience en poche.

"Kimi a clairement montré des signes de grand talent et de de grande vitesse au volant d’une F1," nous confie Russell, interrogé sur ce qu’il attendait de son duel avec lui l’an prochain.

"Pour tout rookie, il est naturellement difficile d’exprimer cette vitesse avec régularité mais il s’en est très bien sorti alors qu’il a démarré dans un top team."

Le pilote Mercedes estime que ces performances pourront devenir plus constantes dès l’an prochain.

"Je m’attends à ce que ces belles démonstrations de vitesse soient plus régulières en 2026.

On a vu d’autres pilotes sur la grille faire un grand pas en avant d’une année à l’autre. C’est sûr qu’il sera plus proche de moi."

La saison 2026 marquera l’introduction d’un nouveau règlement technique majeur, qui pourrait bouleverser le style de pilotage et redistribuer les forces en présence. Une perspective que Russell accueille avec prudence.

"C’est une voiture totalement différente, une façon de conduire totalement différente en simulateur. Pour ma part, j’aborde cela avec un esprit totalement ouvert, sans aucune attente.

Mon objectif est de tirer le maximum de moi-même et de l’équipe."

"Que mon équipier soit à mon niveau, à deux dixièmes ou à quatre dixièmes, cela ne change pas ma manière d’aborder mon travail."