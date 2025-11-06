A vos agendas : Audi va présenter le concept de sa F1 de 2026

Audi F1 n’attendra pas la fin de la saison et le dernier Grand Prix sous l’appellation Sauber pour en dévoiler un peu plus sur son projet pour 2026.

Et la marque allemande promet d’être la première à nous montrer à quoi ressembleront de manière un peu plus véridique ce à quoi ressemblera une Formule 1 de 2026. En effet, Audi F1 convie les fans et les médias à un évènement online qui aura lieu la semaine prochaine sur son site officiel.

Audi promet "une présentation du concept de F1 de 2026" le 12 novembre à partir de 21 heures. Les modalités pour suivre cette présentation seront données ultérieurement.

Audi, qui a officiellement annoncé son entrée dans le championnat du monde de Formule 1 à partir de la saison prochaine, en tant que constructeur ayant son propre moteur, met en avant trois grands axes en termes de communication sur les raisons de son engagement : durabilité (carburants avancés, hybridation accrue), innovation technologique, et une volonté affichée de faire de cette entrée en F1 un projet de long terme.

En plus du rachat de Sauber, Audi a fondé la société Audi Formula Racing GmbH pour piloter le développement du moteur à Neuburg an der Donau, en Allemagne. Le futur châssis et l’ensemble des opérations de course resteront coordonnés à Hinwil en Suisse, sur le site de l’actuelle équipe Sauber.

Audi a mené une restructuration organisationnelle afin de centraliser les responsabilités : Mattia Binotto est devenu le patron du projet avec sous sa responsabilité les sites de Neuburg et Hinwil ainsi qu’un futur centre technique au Royaume-Uni. Pour les opérations liées à la course, c’est Jonathan Wheatley qui est devenu le directeur d’équipe, fort de sa riche expérience de directeur sportif chez Red Bull Racing.

Côté pilotes, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont été confirmés dès 2024 comme pilotes pour 2025 et chargés de mener la première charge d’Audi F1 en 2026.

Niveau sponsors et image, Audi a déjà annoncé un partenariat majeur avec Revolut en tant que partenaire titre.

Même si l’entrée d’Audi paraît bien préparée, plusieurs défis restent à relever, à commencer par le moteur : malgré de bons signaux, Audi entre dans un cercle très compétitif où chaque détail compte. Le temps de développement est de plus limité avec des règles budgétaires qui s’appliquent aussi aux nouveaux motoristes.

Quant au châssis, bien que l’équipe Sauber soit déjà en F1, la transformer cela en une véritable équipe d’usine Audi demande beaucoup d’investissement humain et technique, un investissement toujours en cours selon Binotto compte tenu des contrats et des préavis souvent très longs en F1.