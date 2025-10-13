Audi F1 doit jouer les ’perturbateurs’ pour défier les top teams

Jonathan Wheatley, nouveau directeur de Sauber, affirme que la future écurie Audi F1 devra bouleverser l’ordre établi pour viser les sommets, sans suivre les règles classiques. Malgré un passé modeste en Formule 1, Sauber vise des victoires et des titres d’ici la fin de la décennie.

Avec l’arrivée d’Audi en 2026, l’équipe se transforme en profondeur. L’ex-directeur sportif de Red Bull et l’ancien patron de Ferrari, Wheatley et Mattia Binotto, forment un duo expérimenté à la tête du projet.

"Je pense que nous sommes sur la bonne voie" a déclaré Wheatley à Reuters. "Heureusement pour moi, Mattia est ici depuis bien plus longtemps, donc les choses sont déjà en place et commencent à avancer."

"C’est une feuille de route ambitieuse que nous avons devant nous. Notre intention est de nous battre pour des victoires en course et des championnats d’ici la fin de la décennie, et nous avons une trajectoire agressive pour y parvenir."

Wheatley estime que les réglementations 2026 pourraient constituer une remise à zéro unique : "C’est un ensemble de réglementations techniques extrêmement enthousiasmant, très, très exigeant, et quand on fait ça, il y a une chance de bouleverser la hiérarchie."

"Les trois piliers de l’implication d’Audi sont : des moteurs hautement efficaces, des carburants entièrement durables et une technologie hybride avancée, et c’est exactement ce qui sera introduit l’année prochaine."

"Nous sommes très enthousiastes quant à ce qui va se passer l’année prochaine, réunir pour la première fois le châssis et le groupe motopropulseur, démarrer pour la toute première fois une voiture Audi de Formule 1."

Malgré tout le battage médiatique, Wheatley ne sous-estime pas le défi de transformer une équipe en structure d’usine, et il explique comment il s’est intégré à cet ambitieux projet : "J’ai d’abord observé et écouté, et j’ai utilisé ma bouche en proportion."

"Si vous apportez trop de nouvelles idées, trop de nouvelles philosophies, que vous essayez de tout changer, c’est un équilibre délicat, la course. Une équipe de course, c’est comme une famille. Il y a des moments où on se frictionne, d’autres où tout se passe bien. Mon expérience me dit quand est le bon moment pour agir."

La progression régulière de Sauber a déjà porté ses fruits, et Wheatley veut que cet esprit combatif définisse les derniers mois de l’équipe avant le début de l’ère Audi : "Chaque week-end, on est dans un véritable combat, donc on ne peut pas se permettre de relâcher."

"Ce que je recherche, c’est une amélioration continue. Je veux que l’on se demande en permanence comment nous pouvons nous améliorer. Comment prendre systématiquement les bonnes décisions dans des situations de haute pression."

Pour Wheatley, le succès ne viendra pas en imitant les géants établis, mais en les surpassant par une stratégie différente : "Les équipes contre lesquelles nous nous battons sont fortes et solides dans tous les domaines. Nous défions Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes."

"Nous sommes des perturbateurs. Nous devons l’être, nous n’atteindrons pas nos objectifs en jouant le jeu normalement. Nous devons faire les choses différemment. Nous sommes ici dans le garage numéro 10, et notre objectif est d’être dans le garage numéro 1. Et c’est un long chemin."