Rumeurs, clauses et pression : comment Russell a tenu le cap chez Mercedes F1

George Russell a confié avoir traversé sans faillir la période de rumeurs persistantes autour de son avenir chez Mercedes F1, en se concentrant sur un seul objectif : élever encore son niveau de performance en piste.

Ces derniers mois, le Britannique a souvent été placé au cœur des spéculations. L’hypothèse d’un transfert de Max Verstappen chez Mercedes à l’horizon 2026, dans un contexte de baisse de forme de Red Bull, avait alimenté les discussions dans le paddock. Mais avant la pause estivale, le quadruple champion du monde a mis fin aux bruits de couloir en confirmant sa fidélité à l’écurie autrichienne. Et plus récemment, la prolongation du contrat de Russell a définitivement consolidé sa place au sein de l’équipe de Brackley.

Pour sa quatrième saison avec Mercedes, Russell réalise un exercice solide. Le pilote a signé deux victoires en Grand Prix et contribue activement à la bataille engagée par l’équipe pour la deuxième place du championnat constructeurs face à Ferrari et Red Bull Racing.

Interrogé sur la manière dont il a su hausser son niveau malgré les incertitudes de l’été, Russell met en avant un élément clé : sa confiance en lui.

"On cherche toujours ces plus petites marges qui permettent de passer un cap. Il n’y a pas eu un élément particulier qui a tout changé."

"C’est une combinaison de confiance en mes propres capacités, de confiance envers la voiture que j’ai entre les mains, et de confiance dans mon groupe d’ingénieurs, qui sont ceux qui influencent directement mes performances."

Tout au long de la première moitié de saison, Russell a été interrogé à de nombreuses reprises sur son avenir chez Mercedes. Un sujet qui reste sur la table depuis l’officialisation de sa prolongation puisqu’il est apparu qu’il n’a un contrat ferme que pour une seule année. Pour valider sa 2e année, il devra se montrer performant afin de valider sa clause.

Mais quel est le niveau de difficulté requis par cette clause ? Le Britannique assure ne pas laisser ces spéculations passées ou à venir l’affecter, préférant garder toute son attention sur la piste.

"J’ai été honnête sur mon contrat, maintenant je passe à autre chose. Sur le plan psychologique, j’ai la chance d’être entouré d’un très bon groupe de personnes en dehors des circuits. Elles m’aident à être dans le bon état d’esprit quand j’arrive sur un Grand Prix."

"Pour être honnête, tout ce bruit extérieur n’est que du bruit le jeudi (lors de la journée médias). Ça entre par une oreille, ça sort par l’autre, et on avance dans notre week-end normalement."