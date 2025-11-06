Hamilton tacle la FIA et demande plus de transparence dans les pénalités

A son arrivée au Brésil aujourd’hui, sur le circuit d’Interlagos, Lewis Hamilton a exprimé sa très grande frustration après une série d’incidents controversés lors du Grand Prix de Mexico, appelant la FIA à revoir ses processus de pénalisation et surtout de transparence, rappelant que cela pouvait avoir des conséquences graves sur un championnat.

Lors du premier virage de la course, Max Verstappen et Charles Leclerc ont tous deux coupé à travers l’herbe et ont gagné des positions, tandis que Hamilton, resté sur la piste, perdait du terrain. Aucun des deux pilotes n’a été sanctionné. Verstappen a survécu à un second incident avec Hamilton au virage 2, où il a à nouveau coupé dans l’herbe et aurait dû, selon la réglementation, restituer la position à la Ferrari pour annuler tout avantage durable.

Mais lorsque les pilotes sont arrivés au virage 4, Hamilton a été contraint de couper lui-même dans le gazon et a reçu une pénalité de 10 secondes pour avoir bénéficié d’un avantage durable, alors qu’il se trouvait deux secondes devant Verstappen après cette manœuvre.

Cette sanction lui a finalement coûté son premier podium avec Ferrari, Hamilton terminant huitième, après être parti de la troisième position et avoir semblé capable de conserver son rang grâce à sa vitesse pure.

À l’issue de la course, Hamilton a dénoncé le manque de transparence dans le processus de décision de la FIA, estimant que cela pouvait avoir des conséquences majeures sur les carrières et les championnats.

"Pas vraiment, il n’y a aucune clarté," a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des explications de la part de la FIA.

"Je pense que c’est une partie du problème : le manque de transparence et de responsabilité, et aussi le secret des décisions prises en coulisses. C’est quelque chose qui doit définitivement être traité et clarifié."

Hamilton laisse entendre que la FIA doit améliorer sa communication et sa méthode de sanction pour éviter que des décisions prises en arrière-plan n’influencent disproportionnellement les résultats et les trajectoires professionnelles des pilotes. Une référence claire à... Abu Dhabi 2021 !

"Je ne sais pas s’ils se rendent compte de la manière dont leurs décisions peuvent orienter des carrières et décider des résultats pour le championnat, comme vous l’avez vu par le passé, oui."

"Il y a donc du travail à faire à ce niveau."