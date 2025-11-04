Mercedes F1 veut ’riposter’ face à Ferrari et Red Bull dès le Brésil

Après deux week-ends compliqués aux États-Unis et au Mexique, Toto Wolff reste convaincu que Mercedes a les moyens de "riposter" dès ce week-end au Grand Prix du Brésil, alors que la lutte pour la deuxième place du championnat Constructeurs s’intensifie face à Ferrari et Red Bull.

L’écurie allemande avait pris une légère avance à la fin de la tournée asiatique, notamment grâce à la deuxième place de George Russell à Bakou puis à sa victoire à Singapour. Ces résultats avaient permis à Mercedes de creuser un petit écart sur ses rivaux directs avant les manches d’Austin et de Mexico.

Mais avec seulement 30 points inscrits par Russell et son coéquipier Kimi Antonelli sur ces deux rendez-vous - contre 58 pour Ferrari et 56 pour Red Bull - l’écart s’est considérablement réduit : seulement dix points séparent désormais les trois équipes à l’approche du sprint final de 4 courses, qui débute ce week-end à São Paulo.

Si McLaren a déjà largement sécurisé le titre Constructeurs, l’enjeu reste majeur pour le trio de poursuivants : la différence entre une deuxième et une quatrième place représente plus de 20 millions de dollars de primes financières.

Le circuit d’Interlagos n’a pas toujours souri à Mercedes ces dernières saisons. Depuis le doublé signé par Russell et Hamilton en 2022, l’équipe de Brackley n’a plus brillé sur le tracé brésilien. Malgré tout, Toto Wolff entrevoit une belle opportunité.

"Il reste quatre courses à disputer. Un seul point nous sépare désormais de Ferrari, et Red Bull n’est qu’à neuf unités derrière. Nous avons connu deux week-ends difficiles, mais nous sommes toujours dans la bataille pour la deuxième place."

"Chacune de ces quatre manches sera cruciale dans la lutte pour la 2e place au championnat. Même si notre avantage s’est envolé à Austin et à Mexico, nous pouvons riposter au Brésil."

Le rendez-vous de São Paulo offrira une double opportunité, avec le cinquième sprint de la saison programmé samedi avant le Grand Prix de dimanche. Mais avec une seule séance d’essais libres et la menace récurrente d’une météo capricieuse, Mercedes n’aura pas droit à l’erreur.

"C’est l’avant-dernier week-end sprint de l’année, ce qui signifie que nous devons être au meilleur niveau dès le départ," prévient Wolff.

"Interlagos est un circuit à l’ancienne, avec une surface bosselée, beaucoup de dénivelés et une grande variété de virages. Si l’on ajoute une météo imprévisible, la marge d’erreur est infime."

"Peu importe ce que le week-end nous réserve, notre objectif est de démarrer fort, d’exécuter nos opérations en piste mieux que nos concurrents et de repasser devant nos plus proches rivaux."

Avec quatre manches encore à disputer - São Paulo, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi - Mercedes a encore de la marge et du temps, bien entendu. Mais à Interlagos, là où Russell avait offert sa première victoire à l’équipe en 2022 dans l’ère de l’effet de sol, le clan allemand espère renouer avec la réussite et reprendre la main dans une lutte pour la deuxième place désormais à couteaux tirés.