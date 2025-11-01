Cadillac rassure sur la dispersion de ses bases F1

Alors que Cadillac s’apprête à faire son entrée en Formule 1 en 2026, la marque américaine a tenu à répondre aux inquiétudes concernant la répartition géographique de ses installations à travers le monde.

L’écurie, qui fera passer la grille à 22 voitures, une première depuis 2017, met actuellement en place son organisation. Son siège principal est établi à Fishers dans l’Indiana, où sont regroupées toutes les activités sportives.

Une usine de production moteur verra le jour à Charlotte, tandis qu’une base technique a été ouverte à Silverstone.

Certains observateurs s’interrogent sur la complexité d’un modèle aussi éclaté, mais pour Pat Symonds, consultant en ingénierie exécutif chez Cadillac F1, cette configuration ne pose plus les mêmes défis qu’autrefois.

"C’est une équipe américaine avant tout," a-t-il insisté. "Elle est basée aux États-Unis, mais il est plus pratique, pour démarrer, d’utiliser une partie du savoir-faire disponible en Europe."

Le Britannique souligne notamment que le développement aérodynamique sera réalisé en Allemagne, faute d’infrastructure équivalente sur le sol américain.

"Notre soufflerie est en Allemagne (chez Toyota, à Cologne). Ce n’est pas seulement par commodité : il n’existe pas vraiment, à notre connaissance, de tunnel aux États-Unis répondant à nos exigences."

"Il est donc nécessaire, pour l’instant, de travailler depuis plusieurs sites."

Symonds reconnaît qu’une telle répartition aurait pu poser problème il y a quelques années, mais il estime que les progrès technologiques et les nouvelles méthodes de travail ont largement simplifié la collaboration à distance.

"Il y a dix ans, j’aurais sans doute dit que c’était compliqué de lancer une équipe répartie ainsi. Mais aujourd’hui, en grande partie grâce à l’expérience du Covid, nous avons tous appris à travailler depuis différents endroits, que ce soit à la maison ou ailleurs."

"La communication est devenue incroyablement fluide. J’assiste à de nombreuses réunions chaque jour, avec des gens sur mon écran ; je ne sais même pas s’ils sont à Charlotte, à Cologne ou assis à côté de moi."

"Et franchement, cela n’a plus d’importance. Nous savons désormais travailler ainsi."