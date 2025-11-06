Albon est optimiste pour la 5e place de Williams F1 malgré un GP du Brésil incertain

Williams aborde le Grand Prix du Brésil avec l’espoir de conserver sa cinquième place au championnat Constructeurs, malgré un recentrage important de ses ressources sur 2026 dès les premiers mois de l’année.

Alex Albon, seul pilote de l’équipe présent aujourd’hui à Interlagos pour répondre aux médias (Sainz étant malade, ndlr), s’est montré plutôt positif pour Interlagos, tout en reconnaissant que les dernières courses ont mis en lumière certains points faibles de la FW47.

"Je suis peut-être un peu plus optimiste maintenant quant à notre place finale au championnat. Globalement, ça va. On est dans une phase différente de l’année, nous avons beaucoup basculé vers la voiture de l’année prochaine. On veut toujours finir cinquièmes, mais la priorité est plus importante sur l’an prochain."

Contrairement à des courses globalement solides depuis le début de la saison, Austin puis Mexico ont montré des limites, notamment sur l’équilibre de la monoplace : un point qu’Albon dit mieux comprendre désormais.

"Austin et Mexico sont des tracés où l’on voit certains soucis d’équilibre. On a tout analysé, tout démonté sur la voiture. L’équipe a fait un super boulot pour voir ce qu’on pouvait trouver. On a assemblé beaucoup de petites choses. Il y a une bonne remise à zéro en arrivant au Brésil. On comprend d’où venaient les problèmes. Maintenant, il faut faire un week-end propre."

Questionné sur d’éventuels changements de réglages, le pilote anglo-thaï assure qu’il n’y a pas lieu de bouleverser quoi que ce soit.

"Non. Ce n’étaient simplement que deux courses difficiles. Sur l’ensemble de la saison, on a été solides. Il faut surtout retrouver le rythme. Le setup sera très similaire à ce qu’on fait depuis le début de l’année. Pas besoin d’inventer quoi que ce soit pour revenir en performance. Il faut juste retrouver le rythme."

L’un des moments forts d’Albon à Interlagos remonte à 2024, lorsque ses excellents tours sous la pluie s’étaient malheureusement terminés par un accident. Une situation qui ne change pas fondamentalement son approche.

"C’était super, jusqu’à ce que ça ne le soit plus, et je me suis fait piéger. C’est une piste intéressante, il y a beaucoup de rivières. L’an dernier, c’était très bosselé. Ce sera intéressant de voir à quel point le resurfaçage a amélioré ça. Le tarmac est un peu étrange."

"Honnêtement, je referais la même chose. On ne va pas revenir un an en arrière, mais on a trouvé des problèmes qui ont contribué à ce crash. J’aime cette piste. Je la préfère sous la pluie qu’au sec. Il y a beaucoup de lignes différentes possibles, Max Verstappen l’a montré plusieurs fois. C’est un bon endroit pour se battre, même si la visibilité peut être compliquée."

En plus d’être un exercice exigeant en cas d’averse, Interlagos est réputé pour son imprévisibilité. Une caractéristique qui n’a pas échappé à Albon.

"On commence par s’attendre à avoir ce genre de météo. Donc en préparation, on ne regarde pas que des onboards et des données sur le sec, mais aussi sur le mouillé. On regarde les précédentes courses sous la pluie, ce qui a fonctionné ou pas."

"L’an dernier, les Alpine ont fini deuxième et troisième, changeant complètement le championnat en milieu de grille. Si on a de la pluie à un moment, n’importe qui peut nous rattraper. Donc il y a beaucoup d’imprévisibilité, et il faut simplement rester en piste. En général, tu peux signer un bon résultat si tu fais ça... ce que je n’ai pas fait en 2024 !"