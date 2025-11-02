Herta veut encore courir les 500 Miles d’Indianapolis malgré son départ vers la F1

Bien qu’il ait récemment confirmé son départ de l’IndyCar pour se consacrer à une carrière en Formule 1, Colton Herta n’a pas tourné la page des 500 Miles d’Indianapolis. L’Américain a réaffirmé son désir de participer à nouveau à la célèbre épreuve dès l’année prochaine, si l’opportunité se présente.

Après sept saisons en IndyCar, le pilote de 25 ans a signé un contrat en tant que pilote d’essais pour la future équipe Cadillac en F1, qui rejoindra le championnat à partir de 2026. En parallèle, Herta prendra part au programme d’endurance IMSA de Cadillac sur certaines manches en 2026, et disputera surtout une saison complète de Formule 2 avec Hitech, afin d’acquérir de l’expérience et les points nécessaires pour obtenir sa super licence.

Mais malgré ce virage décisif vers la Formule 1, l’Américain garde un lien fort avec l’IndyCar, et surtout avec l’Indianapolis 500, une course qui l’a marqué, parfois durement. Invité du podcast Stickers & Send It, Herta a confié qu’il espérait toujours revenir sur l’ovale mythique.

"J’aimerais vraiment y revenir. Mais je ne sais pas ce qui est possible, ce qui sera disponible et si je pourrai le faire."

"Je suis sûr qu’il y aura des discussions à ce sujet, parce que j’aime tellement Indy."

"La course ne me doit rien, même si elle n’a pas été très tendre avec moi jusqu’à présent, on a connu quelques gros crashs et pas de très bons résultats."

"Mais cela me motive encore plus, ça me rend encore plus affamé à l’idée de revenir."

"J’espère vraiment pouvoir y retourner. C’est toujours un plaisir de courir là-bas, donc j’espère que ça arrivera de nouveau."

Le rêve de revoir Herta sur la grille du 110e Indianapolis 500, prévu le 24 mai 2026, n’est toutefois pas acquis. Plusieurs obstacles pourraient se dresser sur sa route, à commencer par une possible incompatibilité entre équipes.

L’option la plus naturelle pour lui serait un retour chez Andretti, son ancienne équipe, mais celle-ci roule avec des moteurs Honda alors que Herta est désormais lié à General Motors et Cadillac, ce qui pourrait constituer un conflit d’intérêts.

Malgré cela, le calendrier pourrait jouer en sa faveur : aucune course IMSA ni F2 n’est prévue ce week-end-là, ce qui laisserait la porte ouverte à une participation exceptionnelle, à condition que toutes les parties trouvent un terrain d’entente.