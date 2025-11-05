Pourquoi Mekies a son mot à dire et le pouvoir de Marko a diminué chez Red Bull

Le retard pris par Red Bull pour annoncer sa composition de pilotes pour 2026 est considéré comme un signe que le Dr Helmut Marko n’a plus le contrôle total sur les décisions clés, selon le journaliste néerlandais du Telegraaf, Erik van Haren, très proche du clan Verstappen.

Helmut Marko répétait depuis des mois qu’ils annonceront leur duo de pilotes pour l’année prochaine après le Grand Prix du Mexique. Et il l’a même affirmé encore à la veille de la course de Mexico. Mais après l’arrivée de l’épreuve, Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, a affirmé que cela ne serait plus le cas, suite à une réunion de dernière minute qui aurait eu lieu dans la journée de dimanche.

Pour van Haren, c’est un signe clair.

"Cela montre également qu’Helmut Marko n’est plus le seul à prendre les décisions. À présent, cela ne se fera probablement pas avant fin novembre ou début décembre, avant la course d’Abu Dhabi."

Alors que Marko est depuis longtemps considéré comme l’architecte de la stratégie de Red Bull en matière de pilotes, Van Haren estime que les récents changements internes, notamment le licenciement de Christian Horner, ont en fait affaibli son autorité, contrairement à ce que l’on aurait pu penser.

"Marko a déjà pris sa décision : il veut Hadjar aux côtés de Verstappen, puis Tsunoda ou Lawson avec Arvid Lindblad chez Racing Bulls. Mais il y a aussi Laurent Mekies et Oliver Mintzlaff, qui ont leur mot à dire. Ce n’est plus Marko qui prend toutes les décisions, c’est ce qui a aussi été décidé."

On est donc loin d’un scénario qui était 100% anti Christian Horner lors de la restructuration interne selon Van Haren.

Ce retard pourrait également être tactique : "C’est en fait assez intelligent. Si vous annoncez trop tôt qui va atterrir ou rester chez Racing Bulls, comment les autres vont-ils se comporter pendant le reste de la saison ?"

De son côté, Ralf Schumacher n’a pas exclu un dénouement surprenant, à savoir la possibilité qu’Oscar Piastri rejoigne Red Bull d’ici 2027, ce qui expliquerait cette frilosité au sein du clan autrichien.

"C’est hors de question pour l’instant, même si on ne sait jamais ce qui peut arriver si Piastri rate le titre et devient mécontent. La probabilité qu’il rejoigne Red Bull semble faible, mais pas impossible. Je peux aussi facilement imaginer Hadjar comme coéquipier de Verstappen, cela ne fait aucun doute."