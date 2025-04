Leclerc : Hamilton a une façon ’très différente’ de travailler de celle de Ferrari

Charles Leclerc a constaté un changement chez Ferrari depuis l’arrivée de Lewis Hamilton.

L’arrivée d’Hamilton, véritable star de la F1, n’a pas encore permis à Ferrari d’obtenir les résultats escomptés. Même Leclerc a rencontré des difficultés avec la SF-25 cette saison, et il a pris du retard sur les pilotes McLaren, Max Verstappen et même George Russell.

Mais Leclerc a constaté un changement en coulisses dans les méthodes de travail de Ferrari, provoqué par son nouveau coéquipier. Avec du bon qui a été retenu... et du moins bon qui a été écarté.

"C’est pourquoi c’est si intéressant d’accueillir Lewis dans l’équipe, alors qu’il vient de dix ans de Mercedes."

"C’est une façon de travailler très différente de celle de Ferrari."

"Cela ne signifie pas que nous allons forcément tout retirer de cette expérience, il y a du bon et du moins bon, mais certaines choses nous ouvrent l’esprit, comme nous avons aussi su le faire auparavant. Lewis est arrivé et a donné son avis, son point de vue, sur certaines situations."

"Nous avons des approches différentes, mais c’est la même chose pour tout le monde dans le paddock. C’est intéressant."

Le moment le plus marquant de Ferrari jusqu’à présent a été la victoire de Hamilton en course sprint au Grand Prix de Chine. Ce fut un rare moment de gloire dans un début de saison par ailleurs décevant.

Leclerc concède la difficulté de voir son équipier de renom réussir en premier, même s’il s’agissait juste d’un Sprint.

"Ce sont des émotions mitigées, bien sûr. On était heureux de sa victoire parce qu’on voit le potentiel. L’autre partie de soi est mécontente parce qu’on aurait aimé faire mieux pour décrocher la victoire à sa place."

"Cela fait partie de la course. Cela m’a motivé à revenir meilleur en qualifications et à trouver une solution pour la voiture et renverser la situation en Chine."

Leclerc a qualifié la direction du développement de la SF-25 d’extrême, soulignant que la situation était "aussi nouvelle" pour lui, malgré sa septième saison chez Ferrari. Cependant, Leclerc a minimisé l’importance de devoir adapter son style de pilotage au comportement de la voiture. Un petit tacle à son équipier...

"Je vois beaucoup de choses qui circulent sur le style de pilotage, que c’est très important. J’ai l’impression qu’on a largement assez de liberté dans les réglages de la voiture pour l’adapter au style de pilotage de chacun. Cela ne change donc pas grand-chose."

Alors que Leclerc et Hamilton s’efforcent de hisser Ferrari au sommet, Leclerc a exprimé sa surprise face à la similitude de leurs approches en entrée de virage.

"C’est toujours plus utile de pousser dans la même direction, car nous attendons la même chose d’une voiture. Avec Lewis, j’ai été très surpris de constater à quel point nous abordions les virages de manière similaire en entrée de courbe."

"Je ne veux pas faire de comparaison particulière avec d’autres pilotes, mais lorsque Lewis est arrivé, je ne m’y attendais pas. Nous sommes tous les deux assez agressifs en entrée de courbe, ce qui signifie que nous exigeons les mêmes qualités de la voiture, c’est sûr."

A noter qu’une clause contractuelle concernant le transfert de Hamilton de Mercedes F1 à Ferrari pourrait aussi expliquer l’adaptation difficile du pilote britannique.

Une clause insérée dans le contrat Mercedes F1 que Hamilton a choisi de rompre empêche Ferrari (ou toute autre équipe avec laquelle il aurait pu signer) de contacter quiconque chez Mercedes pour un transfert chez Ferrari pendant un an. Hamilton a donc été totalement isolé de l’équipe allemande, le laissant interagir uniquement avec des ingénieurs inconnus, sans possibilité d’aide de ses anciennes connaissances.