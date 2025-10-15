Hulkenberg a enfin pu commencer à développer sa future Audi F1

Nico Hulkenberg a enfin pu piloter pour la première fois un premier modèle de sa future Audi F1, la monoplace qui répondra aux nouveaux règlements de 2026.

L’équipe allemande, construite sur la base de Sauber, a volontairement attendu avant de mettre à disposition un modèle numérique à disposition de ses pilotes, dans son simulateur, tant les avancées étaient importantes d’une semaine à l’autre.

Alors qu’a pensé l’Allemand de cette F1 de 2026 ? Il a appelé à la prudence face aux suppositions concernant les nouvelles réglementations notamment sur les moteurs hybrides qui entreront en vigueur l’année prochaine.

L’introduction de moteurs qui fonctionneront à parts égales en termes de puissance délivrée avec une essence durable et à l’énergie électrique a suscité de nombreuses inquiétudes aux pilotes qui ont déjà pu tester cela en simulateur.

Les nouvelles F1 seront plusieurs secondes plus lentes que celles de l’ère actuelle de l’effet de sol mais c’est surtout la difficulté de récupérer et déployer l’énergie tour après tour qui a été soulevée.

"Nous venons tout juste de commencer, nous n’en sommes qu’au début," explique Hulkenberg.

"Nous avons eu un premier aperçu, un premier contact avec la nouvelle monoplace. Donc oui, le travail est en cours et a enfin commencé pour nous en simulateur."

"Pour moi, elle est un peu différente, mais au final, c’est toujours une voiture de course, qui fonctionne de manière légèrement différente."

"Mais je pense aussi qu’il est trop tôt pour considérer cela comme une véritable référence. Je pense que ce que nous avons là maintenant ne sera pas la version définitive en mars. Donc je ne sais pas comment on peut critiquer comme cela."

"Nous devons encore attendre et faire preuve d’un peu de prudence avant de faire des suppositions ou des déclarations prématurées à ce sujet."