Bottas essaie de ’gérer ses attentes’ avant les débuts de Cadillac F1

Valtteri Bottas et Sergio Pérez feront leur retour sur la grille de départ de la Formule 1 l’année prochaine après une absence d’un an. Titulaires dans l’équipe débutante Cadillac F1, ils savent que l’ampleur de la tâche sera énorme.

Pour compliquer encore la situation de Cadillac, la saison 2026 marquera une refonte radicale du règlement technique. Compte tenu de l’ampleur du projet, Bottas a été rassuré sur le fait qu’il n’y a eu aucun accroc, mais il a averti que les attentes de l’équipe devront être réalistes au départ.

"Je pense que le mot ’excitant’ est le bon, et ce qui me donne confiance pour le moment, c’est que tout semble encore suivre le plan, le calendrier. Il n’y a pas eu de gros problèmes, mais ça va être difficile de tout commencer à partir de zéro" a déclaré Bottas à RacingNews365.

"Il faut beaucoup gérer les attentes, surtout pour la première saison, et plus particulièrement pour le premier trimestre. Nous devons être réalistes. Cela prendra du temps, mais je suis prêt pour ça."

"Je ne peux pas avoir d’attentes trop élevées au départ, donc je pense qu’il vaut mieux y aller avec des attentes modestes, et il s’agit surtout de comprendre où nous en sommes. Mais la chose la plus importante, c’est où nous finirons et à quelle vitesse nous progresserons."

Une complication supplémentaire pour Bottas est qu’il ne peut pas encore s’impliquer pleinement dans le projet Cadillac, puisqu’il est toujours pilote de réserve chez Mercedes — une « situation unique », selon ses mots, qu’il décrit comme nécessitant certaines adaptations.

"Si je pouvais, je ferais probablement plus de choses avec l’équipe, car il y a beaucoup à préparer. Mais pour les réunions clés et les informations importantes que je peux fournir à ce stade, nous avons déjà eu ces discussions."

"Je peux toujours participer à des réunions en ligne, et ils disposent de mes données de direction précédentes, les niveaux d’assistance, les rapports, etc., rien de secret là-dedans. Je suis déjà allé dans les installations de Silverstone, nous sommes déjà en contact, mais je ne suis pas aussi impliqué que Checo, car je ne le peux pas."

"Je suis ici, c’est comme ça. C’est une situation unique, c’est sûr, mais la priorité est ici, Mercedes est toujours mon employeur, et je dois être prêt pour chaque week-end, juste au cas où. Mais quand j’ai du temps libre, bien sûr, je vais essayer de l’utiliser intelligemment, c’est-à-dire en travaillant pour l’avenir."

Le Finlandais a expliqué qu’il s’entend bien avec son nouvel équipier, pour le temps qu’ils ont passé ensemble : "Nous avons passé ensemble la journée de l’annonce à New York, et il semble être quelqu’un de facile à vivre."

"Il est très calme, il est aussi enthousiaste à l’idée de revenir, et en tant que duo, je pense que c’est logique, car nous pouvons vraiment travailler ensemble pour l’équipe. Nous mettrons l’écurie avant tout, au lieu de nous concentrer l’un sur l’autre. Donc, oui, ça a du sens."