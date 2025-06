Travail des motoristes pour 2026 : les pilotes sont encore dans le flou

Les pilotes de F1 ont été interrogés sur le travail pour 2026 de leur équipe.

Max Verstappen, qui a un contrat chez Red Bull et étrennera le moteur Red Bull Powertrains-Ford l’an prochain, a choisi l’ironie pour répondre.

"Ces derniers jours, j’étais encore à l’usine pour concevoir le piston. Donc, oui, je pense que nous avons trouvé un bon compromis. Maintenant, je pense que ça va être une fusée. Nous sommes donc prêts !" a plaisanté Verstappen, avant de reconnaître qu’il est difficile de savoir ce qu’il en est.

"Honnêtement, je pense que personne - bien sûr, vous pouvez toujours être très confiant dans ce que vous faites, mais au bout du compte, cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est ce que vous réussirez l’année prochaine. Nous verrons bien. Le temps nous le dira."

Alex Albon ne sait pas ce que Mercedes fait pour 2026, mais il se félicite du travail qu’accomplit Williams : "Je pense que si nous ne sommes pas une équipe d’usine, nous sommes encore plus à l’écart du moteur qu’une équipe comme Red Bull."

"Mais en même temps, au bout du compte, nous sommes plus centrés sur notre voiture. Nous sommes plus concentrés sur cela - essayer de concevoir la meilleure voiture possible. Le moteur est le moteur. C’est presque la deuxième phase de conception, oui. D’après ce que j’ai compris, nous savons à peu près quelle sera la géométrie de la voiture. Mais c’est à peu près tout."

Le Thaïlandais reconnait que le développement pour 2026 n’est pas encore prioritaire dans son travail à l’usine : "Nous n’avons fait qu’effleurer la surface récemment, et nous allons certainement l’intensifier au fur et à mesure que la saison avance."

"Pour l’instant, je pense que c’est aussi parce que nous avons eu un bon début d’année que nous nous concentrons un peu plus sur la préparation des week-ends eux-mêmes. Le temps que nous passons sur le simulateur est très précieux, et jusqu’à présent, nous l’avons un peu plus orienté vers cette année pour l’instant."

Gabriel Bortoleto, qui pilotera pour Audi l’an prochain, est lui aussi dans le flou : "Je pense qu’il est difficile de le savoir à ce stade. Il est un peu trop tôt, même en comparaison avec d’autres équipes. Parfois, j’essaie de demander à Max, mais il ne me dit jamais où ils en sont avec le moteur et la voiture."

Verstappen a alors répondu pour assurer avec humour qu’il pourrait aider s’il avait davantage d’informations sur l’avancée du projet Audi F1 : "Si tu me dis ce que vous faites, je pourrai te dire un peu ce que je fais."

Le Brésilien pense néanmoins qu’il est davantage dans le flou que le Néerlandais chez Red Bull : "Mais je pense que nous sommes dans une situation différente en ce moment. Tu peux m’aider plus que je peux t’aider."

Le quadruple champion du monde a alors proposé un accord avec humour et un ton quelque peu cinglant : "Je vais t’aider avec la conduite sur simulateur. Je fais un tour de référence, et vous passez une centaine de tours à le battre, puis nous continuons."

Bortoleto a donc choisi de conclure avec humour, et se concentre sur le travail à venir : "Ce n’est pas vrai. Je n’y passerais pas cent tours, seulement cinquante ! Quoi qu’il en soit, je pense que nous n’en sommes qu’au début. Certains pilotes de simulateur font déjà le travail en simulateur depuis un certain temps."

"Mais nous nous concentrons toujours sur 2025 et essayons d’améliorer un peu notre voiture pour l’instant. Je pense que cela ne prendra pas trop de temps avant que Nico et moi commencions à travailler correctement pour 2026 dans la simulation et que nous comprenions où nous en sommes."