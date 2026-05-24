Hadjar ’adorerait’ découvrir l’endurance et son ’approche différente’ de la course

Les images de Max Verstappen sur la Nordschleife ont captivé l’attention de nombreux pilotes de Formule 1. Profitant d’une pause dans le calendrier de la F1 entre les Grands Prix de Miami et de Montréal, le quadruple champion du monde a pu s’aligner au volant d’une Mercedes-AMG GT3 pour disputer les 24 Heures du Nürburgring. Même si un problème d’arbre de transmission l’a finalement privé de la victoire, sa prestation a été remarquée, y compris dans le paddock de la F1.

Parmi les personnes impressionnées par cette aventure dans l’Eifel allemand figure notamment Isack Hadjar, son coéquipier chez filière Red Bull. Le Français a révélé avoir regardé la course pendant une bonne partie du week-end, et avoir vu la plupart des relais du Néerlandais.

"J’avais sa caméra embarquée qui tournait sur ma télé. Je m’apprêtais à m’endormir vers 2 heures du matin, je pense, donc j’ai regardé la majeure partie de sa course et je me suis réveillé avec la nouvelle qu’il avait dû abandonner" a déclaré Hadjar.

"Mais c’était franchement très amusant, c’était agréable à regarder. C’est une course très différente et une approche différente que l’on doit adopter, donc c’est définitivement intéressant à observer."

Une approche différente liée notamment à la présence de plusieurs catégories, qui peuvent changer entièrement la physionomie d’une lutte, et c’est ce qui a étonné Hadjar.

"C’est fou, surtout quand on pense qu’on a de l’avance sur la voiture de derrière, mais qu’ensuite on est ralenti et qu’on se retrouve en fait dans des sections à haute vitesse très étroites. Il faut se faufiler à travers de tout petits espaces et il y a une voiture derrière vous qui fait des appels de phares.

"Je veux dire que c’est une approche de la course complètement différente. Il faut aussi faire attention parce que c’est une course de 24 heures, donc on ne peut pas vraiment se permettre de subir des dégâts. C’est définitivement une approche différente, mais très intéressante."

Evidemment, la question principale lui a été posée, pour savoir si lui-même aimerait faire ça à l’avenir : "J’adorerais, mais pour l’instant, c’est juste que je ne peux pas vraiment me le permettre. Je suis simplement concentré sur la F1, mais oui, peut-être un jour."