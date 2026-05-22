Audi F1 déjà sous pression, Sauber monte au créneau face aux critiques

Alors qu’Audi traverse un début de saison 2026 prometteur mais compliqué en Formule 1, entre problèmes de fiabilité, manque de performance moteur et difficultés de pilotage, le constructeur allemand commence déjà à essuyer quelques critiques dans le paddock. Certains observateurs en Allemagne n’ont d’ailleurs pas hésité à qualifier ce démarrage de "gênant" pour une marque de cette envergure. Mais du côté de l’équipe, comme de son fondateur historique Peter Sauber, le discours reste mesuré, avec un appel clair à la patience alors que le projet n’en est encore qu’à ses débuts.

La transition complète vers le statut d’équipe officielle Audi a imposé un énorme chantier technique, notamment avec la conception intégrale du groupe propulseur et de la boîte de vitesses. Une complexité que Peter Sauber juge encore largement sous-estimée. À 82 ans, le Suisse estime qu’il est bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur la compétitivité du projet allemand, malgré les difficultés rencontrées lors des premières courses de la saison.

Dans un entretien accordé au journal Blick, Peter Sauber a ainsi pris la défense du constructeur allemand face aux critiques grandissantes.

"Il faut simplement donner plus de temps à l’équipe," a-t-il insisté. "Audi a dû développer le moteur et la boîte de vitesses à partir de zéro. Le succès n’arrive pas du jour au lendemain. Donc toutes ces critiques sont prématurées."

Sur le terrain, les pilotes titulaires Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ne cachent pas non plus l’ampleur du défi actuel. A Montréal ce week-end pour le Grand Prix du Canada, Hülkenberg a reconnu que plusieurs secteurs restent problématiques sur la monoplace allemande.

"Nous sommes en retard par rapport aux voitures les plus rapides, et c’est une combinaison de plusieurs facteurs," a expliqué l’Allemand.

"Il y a encore beaucoup de marge d’amélioration concernant la pilotabilité du groupe propulseur. Nous n’avons pas le moteur le plus puissant, et nous le savons. Nous devons aussi travailler sur sa fiabilité, bien entendu."

Même constat du côté de Gabriel Bortoleto, qui estime que le déficit de puissance reste particulièrement visible.

"Au final, il nous manque simplement de la puissance," a reconnu le Brésilien. "On peut le voir dans les données accessibles publiquement. Pour moi, étant donné que le projet vient tout juste de commencer, nous avons fait du bon travail. Mais comparé aux autres équipes, le déficit est clairement perceptible."

Audi continue toutefois de faire évoluer progressivement sa monoplace. À Montréal, plusieurs nouvelles pièces ont été introduites, sans pour autant constituer une évolution majeure. Hülkenberg espère néanmoins voir des progrès concrets ce week-end.

"Nous avons quelques nouvelles pièces ici, ce n’est pas un gros package d’évolution, mais cela fait partie du développement continu," a-t-il détaillé. "Je suis très curieux de voir ce qui a changé depuis Miami."

Le pilote allemand est toujours à la recherche de ses premiers points cette saison, symbole des difficultés persistantes d’Audi dans cette nouvelle ère réglementaire.

Dans ce contexte, Audi comme Honda pourraient prochainement bénéficier du système ADUO mis en place par la FIA afin d’aider les motoristes les plus en difficulté. Même Ferrari espère désormais profiter de ce mécanisme d’équilibrage des performances, comme le soulignait hier Charles Leclerc (à lire ici).