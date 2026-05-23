Audi F1 est ’compétitive’ au Canada malgré une journée ’perturbée’

Audi F1 espérait mieux que la sixième ligne sur la grille de départ pour le Sprint au Grand Prix du Canada. Tout au long des séances, l’équipe s’est concentrée sur l’affinage des réglages de la voiture sur le Circuit Gilles Villeneuve, et les deux pilotes ont pu progresser au fil de la journée, avec des signes encourageants en termes d’équilibre général et de compétitivité avant d’aborder la séance qualificative du vendredi, qui a vu les deux R26 se rapprocher de la SQ3.

Lors d’une Qualif Sprint sur le fil du rasoir, les deux pilotes étaient proches de passer en SQ3 au détriment des pilotes Red Bull et de Carlos Sainz, qui ont finalement terminé devant eux. Nico Hülkenberg sera une nouvelle fois 11e, une position qu’il occupe très souvent cette année.

"Les essais libres ont été assez perturbés de mon côté, donc la préparation menant aux Qualifications Sprint n’a pas été la plus fluide. Néanmoins, la voiture se comportait mieux au fil de la journée et, dans l’ensemble, le ressenti était correct" a déclaré Hülkenberg.

"Manquer la SQ3 pour un demi-dixième n’est jamais idéal, surtout dans une bataille aussi serrée au milieu de peloton, mais le point encourageant est que nous semblons de nouveau compétitifs. Avec le Sprint, il reste encore beaucoup à jouer. Nous allons tirer les enseignements d’aujourd’hui, continuer à pousser et viser à nous placer du bon côté des choses demain."

Gabriel Bortoleto accompagnera son équipier en sixième ligne de la grille du Sprint, et il pense lui aussi qu’il était possible d’être plus rapide, sans pour autant pouvoir combler l’écart avec le top 10 : "Je pense que nous aurions pu extraire un petit peu plus de notre package aujourd’hui. Mon dernier tour était correct, mais pas suffisant pour passer en SQ3.

"La piste était piégeuse, très sale si tôt dans le week-end, et cela a également mis à rude épreuve les températures des pneus. Malgré tout, je pense que nous pouvons être assez satisfaits de ce que nous avons mis en place. En regardant où nous nous situons, je pense que nous avons une chance réaliste d’être dans la course pour le top dix demain."