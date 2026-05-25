Lawson ne pensait pas terminer 7e après ’un début de week-end difficile’

Liam Lawson a sauvé la course de Racing Bulls après la catastrophe qui a frappé Arvid Lindblad avant même le départ de la course au Grand Prix du Canada. Sa septième place est un très bon résultat pour l’équipe, et même s’il admet avoir dû batailler pour retenir un Pierre Gasly particulièrement véloce derrière lui, il se félicite d’un résultat qui lui permet de se propulser dans le top 10 du classement des pilotes, et de montrer de belles performances face à un équipier très rapide.

Le week-end avait très mal débuté pour le Néo-Zélandais, qui avait subi un problème mécanique le vendredi en début d’essais libres, empêchant quasiment tout roulage lors de cette première journée, mais il a fourni un travail impeccable le dimanche.

"Après un début de week-end difficile, terminer en septième position est sans aucun doute un bon résultat pour nous, c’est donc agréable de ramener des points à l’équipe. Dans l’ensemble, la course n’a pas été facile" admet cependant Lawson.

"Nous avons regagné du terrain par rapport à notre position de départ, mais nous avons également eu du mal avec l’équilibre de la voiture et nous avons manqué de vitesse tout au long de la course. Le plus grand défi a été de maintenir la bonne température des pneus, car nous n’y parvenions que pendant les tours à fond."

"Les Alpine étaient plus rapides que nous aujourd’hui et Pierre ne m’a pas facilité la tâche en fin de course alors que j’étais sur des pneus tendres, je suis donc content d’avoir défendu ma position. J’ai hâte de reprendre la compétition à Monaco dans quelques semaines, alors que nous nous tournons vers la partie européenne de la saison."

Lindblad n’a malheureusement pas pu profiter de sa neuvième place sur la grille, qui aurait potentiellement pu se transformer en sixième position à l’arrivée, puisqu’il a été le plus rapide derrière les top teams tout au long du week-end.

"Nous avons eu un problème d’embrayage au début du tour de formation aujourd’hui, ce qui m’a empêché de prendre le départ. J’étais vraiment impatient de prendre la piste et de piloter dans ces conditions mixtes, donc ne pas en avoir l’occasion est évidemment décevant" déplore le Britannique.

"C’est vraiment dommage car jusqu’à ce moment-là, le week-end s’était déroulé de manière très positive. L’équipe a travaillé sans faille tout au long du week-end et les améliorations que nous avons apportées fonctionnaient très bien."

"C’est donc frustrant de ne pas repartir avec le résultat que nous estimions mériter aujourd’hui. Il y a tout de même beaucoup d’éléments positifs à retenir pour la prochaine course, et nous abordons celle-ci avec beaucoup de confiance. Je suis déjà impatient de retourner en piste et de piloter une Formule 1 à Monaco pour la première fois."