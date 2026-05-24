Sainz déplore une équipe Williams F1 ’sous son vrai niveau’ après son élimination en Q2

Williams F1 espérait continuer sa course pour le top 10 à Montréal après que Carlos Sainz avait terminé en SQ3 la veille, mais les qualifications du Grand Prix du Canada n’ont pas été favorables, et le pilote n’a pas pu faire mieux que la 12e place, alors qu’il s’est senti un peu moins en confiance, et que les rivales de Williams ont pu progresser grâce aux changements de réglages qu’il était possible d’effectuer après le Sprint, et avant cette séance qualificative.

Il tire donc un bilan frustré de cette séance, et notamment de l’exploitation des pneus qui n’a pas été parfaite sur sa FW48 au fil de la séance, alors qu’il était convaincu qu’il pourrait aller chercher une place dans le top 10.

"Aujourd’hui, nous avons été sous notre vrai niveau, on aurait dû être dans le top 12, on s’est battus toute la journée pour la 11e ou la 12e place et c’est là qu’on aurait dû être" a déclaré Sainz, qui admet que les choses évoluent vite.

"Je dois comprendre ce qui se passait avec les pneus et pourquoi c’est arrivé dans mon tour rapide et qu’on ne s’est pas qualifiés dans le top 12. On a été dans le top 10 ce week-end, en étant au-dessus de notre catégorie, et là on était un peu en dessous."

L’Espagnol explique pourquoi il n’a pas pu faire mieux : "La voiture était meilleure en qualifications, mais malheureusement, les autres ont aussi trouvé du rythme qu’ils n’avaient pas hier, et en pneus tendres on semble toujours plus en difficulté que nos rivaux."

Alex Albon a été éliminé en Q1, payant certainement son manque de roulage du vendredi après avoir eu un accident en essais libres. Le Thaïlandais admet qu’il y a eu plusieurs problèmes qui se sont enchainés.

"Je n’ai pas réussi à tout mettre bout à bout, que ce soit moi, le déploiement, ça n’a jamais été mis bout à bout. Je ne comprends pas toujours quand la voiture fait quelque chose, et je ne sais pas pourquoi on est sortis si tôt par rapport aux autres" a répondu un Albon frustré.