Audi F1 rate les points après avoir ’pris un risque’ stratégique au Canada

Audi F1 a possiblement raté une très bonne opportunité de marquer des points, ce dimanche au Canada. Nico Hülkenberg a terminé 12e après avoir pris le départ en pneus intermédiaires, un choix qui n’était pas le bon compte tenu de la vitesse à laquelle la piste a séché. Par la suite, il a manqué de rythme pour remonter et n’a pas pu atteindre le top 10, malgré une quantité non négligeable d’abandons à l’avant du peloton, qui ont profité à d’autres équipes.

Le pilote allemand ne cache pas sa déception, surtout due à ce départ avec une stratégie osée qui n’a pas été payante, et qui a conditionné la suite de sa course.

"La première partie de la course avec les pneus intermédiaires ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions et cela nous a coûté des places. Après cela, il n’a pas été facile de remonter. Il y a beaucoup à analyser de ce week-end, nous en tirons les leçons et nous nous tournons vers Monaco !" a déclaré Hülkenberg.

Gabriel Bortoleto a terminé dans le sillage de son équipier, et il reconnait lui aussi que le départ avec des pneus rainurés était une erreur. Il loue la fiabilité des R26, qui ont permis un roulage qui n’a pas été la norme depuis le début de saison.

"Nous avons pris le risque de partir en pneus intermédiaires, mais les conditions ont changé rapidement et cela ne nous a pas été favorable. À partir de là, il s’agissait de gérer le rythme et de rester concentrés" a déclaré le Brésilien.

"Les deux voitures ont franchi la ligne d’arrivée et nous avons recueilli des données précieuses. C’est frustrant car nous avions le potentiel pour marquer des points, mais nous retenons les points positifs et nous nous concentrons désormais sur Monaco."