Verstappen pense à Daytona, entre fascination pour le GT et frustration en F1

L’intérêt croissant de Max Verstappen pour les compétitions en GT est très clair, alors que le quadruple champion du monde multiplie les apparitions en endurance et dans des courses emblématiques comme les 24 Heures du Nürburgring. Entre fascination pour un pilotage jugé plus pur et critiques répétées du règlement actuel de la F1, le Néerlandais entretient un discours de plus en plus nuancé sur la discipline reine, sans pour autant annoncer de rupture imminente.

Dans le paddock de Montréal, Verstappen vit pourtant un week-end particulièrement compliqué au volant de sa Red Bull, entre rebonds importants et manque de performance en ligne droite. Une situation frustrante qui contraste avec ses réflexions plus larges sur le sport automobile, mais qui illustre aussi les limites actuelles du package technique de la Red Bull.

Après son apparition remarquée aux 24 Heures du Nürburgring, Verstappen a reconnu comprendre les fans qui estiment que le GT offre davantage de spectacle que la Formule 1 moderne.

"Oui, je comprends ça," a-t-il admis dans une interview au Telegraaf. "Il se passe beaucoup de choses sur la Nordschleife. Ça paraît pur, les dépassements ne donnent pas l’impression d’être artificiels."

"C’est brutal et impitoyable," a-t-il ajouté.

Dans la même logique, Verstappen n’a pas hésité à pointer du doigt certains choix de la Formule 1 actuelle concernant ses circuits et son format global.

"En Formule 1, nous roulons sur de beaux circuits, mais aussi sur d’autres moins bons," a-t-il estimé.

En parallèle, le pilote Red Bull envisage même d’ajouter les 24 Heures de Daytona à son programme dans un futur proche. Mais le projet reste encore au stade de réflexion.

"Si je voulais faire ça, je devrais adapter tout mon programme d’entraînement," a-t-il expliqué. "Je devrais aussi en discuter avec ma famille. C’est une idée pour le moment, mais pas encore concrète."

Sur la piste canadienne, en revanche, le week-end est bien réel et nettement plus difficile. Verstappen a multiplié les plaintes concernant les rebonds et la performance en ligne droite de la RB22, allant jusqu’à ironiser sur son inconfort en déclarant avoir besoin "d’un nouveau dos" plutôt que d’une nouvelle voiture.

Il a également détaillé les conséquences directes de ces difficultés sur son pilotage.

"On arrive plus lentement dans certains virages, parce qu’on ralentit beaucoup," a-t-il expliqué. "Cela change aussi votre point de freinage."

Face à ces problèmes, le directeur d’équipe Laurent Mekies a reconnu que Red Bull avait volontairement exploré des directions de réglages expérimentales, malgré les difficultés engendrées pour son pilote phare.

"Désolé Max, nous savons que c’était frustrant," a-t-il déclaré à la radio. "Mais nous avons beaucoup à apprendre. C’est douloureux, mais ce sont des données nécessaires."