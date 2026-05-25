Sainz est ’mitigé’ malgré une neuvième place pour Williams F1 au Canada

Les deux points arrachés par Carlos Sainz pour Williams F1 au Grand Prix du Canada semblent miraculeux, tant la course de l’Espagnol avait mal débuté. Comme les pilotes McLaren, il a décidé de chausser les intermédiaires sous la bruine du départ, mais avec une procédure rallongée de deux tours de formation, c’est sur une piste sèche qu’il a débuté, et a dû repasser directement par les stands. Malgré cela, il a pu remonter jusqu’à la neuvième place sous le drapeau à damier.

Le pilote de la voiture numéro 55 reconnait qu’il a fait une erreur à ce niveau-là, mais se félicite d’une course qui a ensuite été très positive, avec un bon résultat et un rythme plutôt satisfaisant, notamment en pneus mediums.

"Des sentiments mitigés aujourd’hui. J’apprécie toujours de piloter dans ces conditions et j’ai l’impression de pouvoir tirer le maximum de la voiture" a déclaré Sainz, expliquant ensuite sa décision de prendre le départ en pneus intermédiaires.

"J’ai pris un risque en décidant de partir avec des pneus intermédiaires, car je pensais que cela valait la peine de tenter le coup depuis la 15e place et que les conditions étaient un peu incertaines. Les tours de formation supplémentaires n’ont pas aidé, et malheureusement, cela n’a clairement pas porté ses fruits."

"Cependant, une fois que nous sommes passés aux pneus mediums, le deuxième relais a été très solide, et nous avons parfois été les plus rapides du milieu de peloton. Nous avons bien remonté, mais cela aurait été intéressant de se battre avec les trois voitures devant nous."

"Quoi qu’il en soit, nous avons marqué plus de points pour l’équipe, donc je suis content de ce côté-là. Au final, nous avons encore besoin de plus de rythme pour nous battre régulièrement dans le top 8, mais nous prenons unne bonne dynamique course après course."

Alex Albon pensais pouvoir faire une belle remontée et profiter de problèmes devant lui, mais il a malheureusement été victime d’un excès d’optimisme d’Oscar Piastri, qui l’a harponné et a mis fin à sa course.

"C’était la première fois du week-end que je commençais à être plus à l’aise. On doit comprendre pourquoi, car ce qu’on a fait était extrême mais ça a bien marché, donc on a appris des choses ici" a déclaré Albon.

"J’ai l’impression que je manque de temps en piste. Je n’ai pas fait beaucoup de tours cette année, il y a des abandons ou d’autres choses, et je dois trouver du rythme, on doit donner du rythme à nos week-ends, je dois faire des tours. On n’a pas encore eu de week-end fluide, mais ça va venir."

"Avec Oscar, c’est juste de la malchance, il n’avait pas prévu de me percuter, il a juste été piégé par les conditions de piste, ça arrive. Mais je pense que les points étaient totalement jouables aujourd’hui, c’est comme ça."