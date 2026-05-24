Audi F1 est aux portes du top 10, Hülkenberg entre ’frustration’ et ’satisfaction’

Audi F1 a réalisé un samedi solide à Montréal, avec une bonne séance de qualifications lors du Grand Prix du Canada. Nico Hülkenberg a signé une 11e place encourageante sur le Circuit Gilles-Villeneuve, même si c’est la quatrième fois en cinq qualifications cette saison qu’il termine à cette place, et il est frustré de ne pas réussir à aller chercher une place dans le top 10. Il espère néanmoins atteindre les points demain, alors qu’il cherche encore à ouvrir son compteur.

Le pilote allemand explique qu’il est frustré mais que la satisfaction d’être dans un bon rythme prend le pas, en espérant pouvoir être performant lors de la course demain, alors que la pluie pourrait être très compliquée.

"Échouer d’un cheveu pour la Q3 une fois de plus est évidemment frustrant, surtout avec des écarts aussi faibles, mais dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait de la séance. Je pense que nous avons extrait tout ce qu’il y avait à prendre aujourd’hui" a déclaré Hülkenberg.

"Sur ce circuit, avec de faibles niveaux d’adhérence, vous vous battez constamment avec l’équilibre et vous vous accrochez à la voiture, donc ce n’était pas facile là-haut. En regardant les choses dans leur ensemble, c’est un résultat correct compte tenu de la façon dont le week-end a commencé pour nous."

Il détaille ce qui a été crucial pour réussir un bon week-end après une entame de week-end difficile : "Le sujet principal a vraiment été la maniabilité et le côté moteur, et ce circuit expose pas mal ces domaines."

"Néanmoins, nous avons réussi à amener la voiture dans une bien meilleure fenêtre pour les qualifications et l’équilibre semblait raisonnablement bon. Il y a encore du travail à faire, mais demain est une autre opportunité, surtout si les conditions changent, et nous viserons à en tirer le meilleur parti."

Gabriel Bortoleto est 13e, soit une place moins bien que lors des qualifications pour le Sprint, et il admet qu’il aurait aimé être un peu plus haut dans le classement.

"Aujourd’hui n’a pas été la qualification la plus propre, je dirais que je me sentais un peu plus à l’aise dans la voiture hier. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus que cela avec ce que nous avons actuellement" a déclaré Bortoleto.

"Nico a fait un très bon tour, d’un autre côté, et je pense que c’est là que nous nous situons en termes de rythme. Demain pourrait être intéressant, surtout en regardant les prévisions météo. Je n’ai pas encore piloté cette nouvelle génération de voitures sous la pluie, alors voyons ce qui va se passer."

"Nous avons toujours des difficultés avec les départs, comme nous l’avons vu plus tôt aujourd’hui lors du Sprint, mais si nous réussissons à corriger cela, nous pourrions construire quelque chose pendant la course."