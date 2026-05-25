Colapinto est ’très fier’ d’Alpine F1 après son meilleur résultat en carrière
Lui et Gasly rapportent 12 points à l’équipe au Canada
Alpine F1 a signé son meilleur résultat d’ensemble de la saison au Canada, avec la sixième place de Franco Colapinto et la huitième de Pierre Gasly. Les deux pilotes offrent 12 points à leur équipe, et pour le pilote argentin, c’est carrément son meilleur résultat en carrière, puisqu’il fait mieux que la septième place qu’il avait enregistrée à Miami. De quoi confirmer son regain de forme, et revenir près du top 10 du classement des pilotes, tandis qu’Alpine se détache en cinquième place.
Une course en solitaire n’a pas empêché Colapinto de signer un résultat aux portes du top 5, et de confirmer qu’il se sent vraiment mieux au volant de l’A526 évoluée, grâce aux nouveautés reçues à Miami et à Montréal. Et même s’il a profité des problèmes de pilotes devant lui, il salue le travail de son équipe pour parvenir à un tel résultat.
"Je suis très fier, en tant qu’équipe on a fait un travail incroyable pour tout optimiser. Ce n’est évidemment pas le meilleur ressenti quand vous gagnez des places grâce aux problèmes des autres" a déclaré Colapinto.
"Mais sur le week-end, on a maximisé ce qu’on pouvait faire avec la voiture, je suis sixième, je marque de nouveau des points pour l’équipe et je signe mon meilleur résultat, Pierre est huitième, donc je suis vraiment fier de ce qu’on a fait."
Pierre Gasly boucle la course en huitième place, et malgré la satisfaction et des félicitations pour son équipier, le Français admet qu’il a du travail : "Je suis content de repartir du week-end avec des points car ça a été compliqué, donc c’est positif. Mais il va falloir travailler dur à Monaco pour redresser la barre."
"Honnêtement bravo à Franco, il signe son meilleur résultat en F1 ce week-end, je crois qu’on marque 10 points, ça faisait un petit moment qu’on n’avait pas marqué autant de points en tant qu’équipe donc c’est positif."
"Je pense quand même qu’il y a clairement mieux à faire, de mon côté c’est un peu compliqué et il y a pas mal de boulot, donc on va travailler avant Monaco pour bien figurer devant les Français."
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Alpine F1 Team
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