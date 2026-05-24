Hadjar refuse de subir le ’syndrome Verstappen’ chez Red Bull

Isack Hadjar continue de s’imposer comme l’une des révélations de la Formule 1. À seulement 21 ans, le Français impressionne par sa vitesse mais aussi par sa solidité mentale dans un environnement Red Bull réputé impitoyable pour les équipiers de Max Verstappen.

Alors que plusieurs pilotes expérimentés ont vu leur carrière fragilisée face au quadruple champion du monde, Hadjar affiche une confiance assumée et assure qu’il n’a aucun doute sur sa capacité à s’inscrire durablement dans le projet de Milton Keynes.

Dans un entretien accordé à La Presse, Hadjar a reconnu avoir parfois encore du mal à réaliser la rapidité avec laquelle sa carrière a évolué jusqu’à la Formule 1.

"Il y a des moments où je dois me pincer parce que je réalise à quel point c’était compliqué d’arriver en Formule 1," a-t-il confié. "Parfois, je prends du temps pour le réaliser avec mes parents. Je me dis : ’Putain, ce qu’on a accompli est vraiment incroyable !’"

Malgré l’image de grande confiance qu’il renvoie depuis ses débuts dans la catégorie reine, Hadjar affirme toutefois qu’il continue de beaucoup se remettre en question.

"C’est peut-être l’impression que je donne, mais je me remets toujours en question," a expliqué le pilote Red Bull. "J’ai parfois des doutes. Je suis humain."

"Bien sûr, j’affiche un visage de poker face devant les gens. Il ne faut pas montrer ses émotions."

Depuis plusieurs années, la place d’équipier de Verstappen est considérée comme l’une des plus difficiles du paddock. Pierre Gasly, Alexander Albon ou encore Sergio Pérez ont tous connu de grandes difficultés face au Néerlandais chez Red Bull.

Mais Hadjar estime que le contexte actuel diffère fortement de celui qu’ont connu ses prédécesseurs.

"Les temps ont changé," a-t-il assuré. "L’équipe a une nouvelle philosophie."

"Il y a de nouvelles personnes, de nouvelles réglementations. Au final, cela fonctionne bien."

Hadjar a également salué l’impact positif de Laurent Mekies, arrivé à la tête de Red Bull après le départ de Christian Horner.

Le jeune pilote estime que son compatriote a contribué à stabiliser son intégration dans l’équipe au cours des derniers mois.

Malgré cette confiance affichée, Hadjar reste conscient de l’ampleur du défi que représente la confrontation directe avec Verstappen.

"Je n’ai pas été propulsé ici par hasard," a-t-il insisté. "Bien sûr, avoir Max Verstappen comme équipier, c’est quelque chose. Il faut rester humble. On apprend de lui."

"Dans ma tête, je suis toujours nouveau. Il y a certains pilotes qui ont 15, 20 ans de carrière. J’ai encore tellement de choses à apprendre dans ce milieu que je ne peux pas dire que je suis un pilote de F1 affirmé. Quand j’arrive dans ce paddock, je suis toujours aussi excité de faire ces courses. J’ai toujours la même passion."

Mais le Français a également envoyé un message clair à ceux qui s’attendent à voir un nouvel équipier de Verstappen craquer sous la pression.

"Je suis là pour le long terme," répond Hadjar. "Je n’ai aucun doute là-dessus."