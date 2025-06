Mercedes F1 est ’un peu plus sereine’ depuis le départ d’Hamilton

Valtteri Bottas a souligné une différence notable chez Mercedes F1 depuis le départ de Lewis Hamilton, décrivant l’écurie de F1 comme « un peu plus sereine ».

Le septuple champion du monde a décidé de rejoindre Ferrari pour la saison 2025, ce qui constitue probablement sa dernière étape avant sa retraite. Hamilton a passé 12 ans chez Mercedes, remportant six de ses sept titres.

Pendant cette période, Bottas a été le coéquipier d’Hamilton pendant cinq saisons. Le duo Hamilton-Bottas est resté invaincu au classement constructeurs entre 2017 et 2021, malgré les menaces de Ferrari et de Red Bull à plusieurs reprises.

Mercedes a choisi de promouvoir Kimi Antonelli, issu de son académie, pour remplacer Hamilton, tandis que George Russell a pris le leadership naturel de l’équipe.

Bottas, qui a fait son retour chez Mercedes comme pilote d’essai et de réserve après avoir échoué à décrocher un volant cette année, a identifié ce qui est resté inchangé et ce qui a changé depuis son retour.

"Du changement ? Oui et non. Au final, l’esprit est resté le même."

"La mentalité de gagnant est toujours là ; tout le monde travaille dur, essaie de résoudre les problèmes et de s’améliorer. Cela n’a absolument pas changé."

"Autrement, la perte d’une figure aussi importante que Lewis a, je pense, fait une différence."

"C’est difficile à décrire, mais je pense qu’il y a eu un certain enthousiasme à l’idée que le jeune Kimi arrive et que George soit le pilote le plus expérimenté."

"C’est peut-être un peu plus détendu, d’une certaine manière. On sent l’équipe un peu plus sereine sans la pression mise par Lewis."