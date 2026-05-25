Isack Hadjar signe son meilleur résultat de la saison au Canada

Isack Hadjar a signé son meilleur résultat de la saison en terminant cinquième du Grand Prix du Canada, et il marque à nouveau des points, après en avoir inscrit seulement en Chine, lors de la deuxième manche de la saison. C’est la première fois depuis 46 courses que la deuxième Red Bull termine dans le top 5, un accomplissement à saluer, mais qui a aussi été possible après les problèmes de George Russell et des pilotes McLaren F1.

La course du Français n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille, puisqu’il a écopé de deux pénalités pour des manœuvres quelque peu dangereuses. Le principal intéressé ne cache pas qu’il a mérité de se faire sanctionner.

"Les pénalités, avec du recul je pense qu’elles sont justes. Je n’étais pas dedans, j’avais du mal avec la voiture, je n’avais pas le feeling que j’avais hier en Sprint et en qualifs, donc j’étais concentré pour garder la voiture en piste" a déclaré Hadjar à Canal+.

Il explique aussi que malgré cette course difficile, il a réussi à avoir des enseignements cruciaux pour la suite, et il espère tirer parti du circuit de Monaco lors de la prochaine manche de la saison.

"On a des réponses sur le fait que la voiture fonctionne, et on sait qu’à Monaco on pourra se battre devant. On sait aussi que quand on retournera sur des pistes comme Barcelone, on va souffrir un peu plus, donc il faudra anticiper."