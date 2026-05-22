Sainz veut une F1 et une FIA ’fermes’ en 2027 pour arrêter la ’dépendance’ au moteur électrique

Le pilote Williams de Formule 1 et président de la GPDA, Carlos Sainz espère que la direction de la F1 et la FIA, resteront solides pour faire passer les modifications de l’unité de puissance pour 2027, qui doit moins dépendre de la partie électrique. Au début du mois, la FIA a annoncé qu’il y avait un accord de principe sur les grandes lignes des changements de matériel pour 2027, mais il reste encore plusieurs débats en cours sur les détails plus précis sur lesquels les équipes devront s’accorder.

À ce stade, les équipes travaillent déjà d’arrache-pied sur le projet de voiture de 2027, une certaine urgence est donc requise dans la décision, et le pilote espère que les dirigeants de la discipline sauront rester inamovibles pour imposer les changements si le processus menace d’être sabordé par la politique du paddock.

"Il y a une proposition très intéressante pour 2027, une proposition qui, selon moi, va exactement dans la direction que le sport devrait prendre" a déclaré Sainz. "Malheureusement, comme toujours dans ce sport, il y aura de la politique et des intérêts différents de la part des principaux constructeurs qui feront de la résistance ou pousseront au changement selon ce qu’ils recherchent."

"C’est pourquoi je demande simplement à la FIA et à la FOM d’être fermes sur ce qu’elles estiment être la bonne chose pour le sport et, même s’il faut voter, qu’elles sachent rester sur leurs positions et croire en ce qui est juste pour la discipline."

"Je pense que ce que nous avons vu à Miami, même si c’était un très petit pas en avant, n’est toujours pas exactement là où la F1 devrait être, et il y a un ensemble de changements très positifs et intéressants pour 2027. Si vous ne demandiez qu’aux pilotes, nous serions tous en leur faveur ou pousserions dans cette direction."

Le coéquipier de Sainz chez Williams, Alex Albon, a reconnu que les changements de 2027 ne seront pas suffisants pour offrir aux pilotes et aux fans un vrai spectacle, mais a déclaré qu’il s’agirait d’une solution de transition raisonnable, ce que confirme l’Espagnol.

"Pour nous, les pilotes, ce ne sera jamais assez, je pense que nous aimons tous ce que nous aimons. S’il y a de l’énergie électrique, cela devrait être un complément plutôt qu’une dépendance à l’énergie électrique comme c’est le cas actuellement."

"Par le passé, nous avons eu le KERS, nous avons eu les réglementations précédentes sur les unités de puissance dans lesquelles la [partie] électrique ressemblait davantage à un ajout par-dessus ce qui était déjà une unité de puissance solide."

"Et je pense que pour les pilotes, les puristes, nous penserons toujours que le 60-40 n’est probablement pas encore suffisant. Mais au moins, c’est quelque chose avec lequel on peut courir jusqu’au retour de la vraie course et des vrais moteurs en 2030."

"La question est, est-ce que toutes les équipes et tous les fournisseurs de moteurs acceptent de le faire ? Tout le monde a ses propres intérêts, évidemment. Sommes-nous prêts à franchir cette étape ? Nous verrons bien."