Verstappen est heureux de ’se battre à l’avant’ du peloton et de signer un podium

Max Verstappen a signé son premier podium de la saison grâce à une troisième place au Grand Prix du Canada de F1. Le pilote Red Bull s’est battu aux avant-postes et a profité des ennuis de McLaren et de George Russell pour arracher une troisième place, au terme d’une bataille intense avec Lewis Hamilton. Il se félicite d’une course acharnée qui lui permet de signer son meilleur résultat de 2026, et d’espérer de meilleurs résultats pour la suite de la saison.

Interrogé sur sa course, il détaille ce qui a été positif, et semble très heureux d’une course qui l’a vu suivre les Ferrari au fil de la course, et même les devancer pendant une grande partie du Grand Prix.

"J’ai eu des batailles sympa, se battre à l’avant est toujours meilleur, et signer notre premier podium est très positif. Je suis très heureux aussi d’avoir eu cette bataille très cool avec Lewis à la fin, on a attaqué jusqu’à la ligne d’arrivée" a déclaré Verstappen.

Ce résultat est d’autant plus apprécié que le week-end n’a pas été de tout repos : "Dans un week-end où ce n’est pas facile de tout réussir, signer un podium est très positif, on doit en être satisfaits."

Le programme est évidemment de continuer à progresser : "Continuer à travailler, progresser et être meilleurs que nos rivaux, c’est l’objectif, et c’est ce qu’on va essayer de faire dans les prochaines semaines."