Une marmotte provoque une course contre la montre pour Williams à Montréal

Alex Albon a vécu une séance d’essais libres particulièrement frustrante à Montréal après un accident provoqué par une collision avec une marmotte au Circuit Gilles Villeneuve. Le pilote Williams a lourdement endommagé sa FW48 lors d’une séance déjà perturbée par plusieurs drapeaux rouges, obligeant désormais son équipe à travailler contre-la-montre pour remettre la monoplace en état avant les qualifications sprint du Grand Prix du Canada.

L’incident s’est produit après seulement 23 minutes de roulage dans une séance chaotique, également marquée par les problèmes de Liam Lawson avec sa Racing Bulls et l’accident d’Esteban Ocon au volant de sa Haas. Les nombreuses interruptions ont d’ailleurs conduit la direction de course à prolonger la séance de 19 minutes supplémentaires.

Williams a expliqué qu’Alex Albon, en arrivant dans le virage 7, "n’a malheureusement pas pu éviter" une marmotte présente sur la piste. Le choc avec l’animal a ensuite envoyé le pilote thaïlando-britannique contre le mur situé sur sa gauche avant qu’il ne parvienne finalement à immobiliser sa voiture.

Le directeur de l’écurie, James Vowles, a reconnu l’ampleur des dégâts subis par la FW48 et confirmé que les mécaniciens faisaient désormais face à une importante opération de réparation avant la suite du week-end.

"C’est l’un des risques de ce circuit," a expliqué Vowles. "Je sais que cela peut sembler étrange pour les personnes qui n’y sont pas habituées, mais cela fait environ 26 ans que nous venons ici et il y a toujours des marmottes. Malheureusement, il y a déjà eu plusieurs incidents de ce genre."

Le Britannique a ensuite détaillé les dommages constatés sur la monoplace : "Les dégâts sont importants. L’avant, l’arrière, le plancher, l’aileron avant, les suspensions..."

James Vowles a également révélé la réaction immédiate d’Alex Albon après l’accident.

"Sa première réaction a évidemment été la frustration, parce qu’il était dans le rythme de Carlos [Sainz], sa vitesse semblait bonne et il avait besoin de cette séance."

"Dans ces formats sprint, vous n’avez que 60 minutes. C’est tout. Perdre plus de la moitié de la séance est extrêmement frustrant."

Vowles a toutefois conclu sur une note plus légère en évoquant l’état d’esprit de son pilote après son retour au garage.

"Une fois revenu aux stands, il était surtout inquiet pour sa mère qui adore les animaux, comme lui ! Il a plus d’une dizaine de chats ! Il pense qu’il va devoir payer pour adopter toute une famille de marmottes, parce que ce serait la conséquence de cet incident."