Bearman arrache un point après un week-end ’très difficile’ pour Haas F1

Haas F1 espérait certainement mieux de son week-end du Grand Prix du Canada, alors que l’équipe apportait un gros package d’évolutions sur le Circuit Gilles Villeneuve pour sa VF-26. Oliver Bearman a terminé dixième et marqué un point, mais les difficultés qui ont touché l’équipe tout au long du week-end, notamment la stabilité au freinage, ont empêché de profiter de ce package qui était censé apporter de la performance, et cela laisse beaucoup de travail à l’équipe pour mieux comprendre les nouvelles pièces.

Et s’il est satisfait de ce point inscrit, le Britannique est conscient que les faits de course, et notamment les deux abandons parmi les équipes de pointe ainsi que l’erreur stratégique et la pénalité pour Oscar Piastri, ont joué en sa faveur.

"Je ne sais pas si nous méritions des points aujourd’hui au vu de notre performance, mais nous les prenons volontiers, car il y a eu des week-ends où nous les méritions clairement et où nous n’avons rien obtenu en retour" a déclaré Bearman.

"Dans l’ensemble, ce week-end a été très difficile pour nous, mais c’est bien d’avoir marqué des points. Nous aurions pu en obtenir davantage, mais notre arrêt au stand a été lent, nous devons donc comprendre pourquoi cela s’est produit."

Sans aller jusqu’à choisir des gommes intermédiaires au départ, il a toutefois tenté un pari : "La piste était très glissante et difficile, et j’ai choisi de partir avec des pneus tendres usés, pensant que cela m’aiderait dans le premier tour."

"Mais nous avons fini par faire trois tours de formation supplémentaires, donc je ne sais pas si j’en ai vraiment profité. Je ne pense pas que nous repartons avec le sourire aux lèvres, mais nous avons une semaine avant de devoir revenir en force à Monaco."

Esteban Ocon a lui aussi été déçu après avoir fini hors des points, et il admet que la nouvelle évolution n’a pas été exploitée comme il l’aurait aimé, d’autant qu’il a connu un problème que Bearman avait aussi plus tôt dans le week-end : "C’était difficile, c’est le moins qu’on puisse dire."

"Il y avait un problème au freinage, et je bloquais sans cesse les roues, donc nous devons creuser cela. Nous avons équipé la voiture de la nouvelle évolution depuis les qualifications, donc je n’ai fait que deux tours corrects, mais nous allons tout analyser."