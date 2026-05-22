Hülkenberg fait de la fiabilité sa ’priorité’ pour Audi F1 au Canada
L’équipe doit enchainer les séances sans problèmes
Nico Hülkenberg aborde le Grand Prix du Canada avec la ferme intention de tourner la page après une manche de Miami pour le moins laborieuse pour Audi F1. Convaincu que les récents soucis de fiabilité ont masqué le potentiel pourtant prometteur de la R26, le pilote allemand compte sur les correctifs apportés ce week-end pour pouvoir enfin exploiter les capacités de sa monoplace.
Rejoignant l’avis exprimé par son équipier Gabriel Bortoleto, il juge que la priorité sera d’enchaîner les tours sans encombre afin de maximiser son temps de piste et d’aller chercher de gros points au cœur d’un peloton très compétitif.
"C’était un week-end difficile, on a eu du temps pour y repenser, pour digérer tout ça. On a eu des problèmes et c’est notre priorité de régler ça, de réparer tout ça, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour cela. On verra ce qu’il en sera" a déclaré Hülkenberg.
"C’est la cinquième manche de la saison, le troisième Sprint de l’année, ce qui est aussi un défi car vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous préparer, ce qui n’est pas idéal pour nous. Mais on a l’impression que la saison se lance vraiment, car on a eu beaucoup de temps d’arrêt, et on a enfin l’impression de se lancer dans le rythme."
Cependant, il estime que les problèmes rencontrés sont logiques, puisque l’équipe est pour la première fois une structure d’usine en Formule 1, ce qui comporte des volets plus complexes dans la gestion.
"En termes de performance, quand nous courons c’est souvent respectable et correct, nous sommes compétitifs. Mais ce n’était pas inattendu, cette équipe était une équipe cliente avant, c’est la première fois qu’elle fait son moteur donc c’est normal d’avoir des obstacles. Mais je suis optimiste, il y a beaucoup de potentiel."
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Audi F1
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