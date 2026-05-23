Williams F1 n’avait qu’une voiture en Qualifications Sprint, mais Sainz l’a mise dans le top 10

Williams F1 n’avait qu’une voiture en Qualifications Sprint du Grand Prix du Canada, et Carlos Sainz a réussi à aller chercher un beau résultat avec la dixième place, et donc une accession en SQ3. Le pilote espagnol se félicite de ce résultat, qui est le meilleur sur un tour depuis le début de saison pour l’équipe de Grove. S’il se dit loin des équipes de pointe, Sainz salue les progrès effectués sur la FW48 et note le travail que cela a représenté pour toute l’équipe.

Malheureusement pour Williams, Alex Albon n’était pas en piste après un accident lors des essais libres, causé par un choc avec une marmotte qui traversait la piste. La seule FW48 engagée sur la séance qualificative en vue du Sprint avait donc la pression, mais son pilote a parfaitement géré cet enjeu.

"Ce fut une Qualification Sprint vraiment bonne aujourd’hui. Mon tour en SQ2 m’a semblé super solide et je pense que nous avons maximisé ce dont cette voiture est capable pour le moment" a déclaré Sainz.

"Nous avons fait de solides progrès lors des dernières courses et atteindre la SQ3 pour la première fois de la saison ressemble à une sorte de récompense pour les efforts que nous déployons pour améliorer la voiture."

En revanche, il ne veut pas se montrer gourmand pour l’instant quant au potentiel des a voiture : "Malheureusement, le top 8 reste une étape supplémentaire à franchir, nous allons donc mener un bon combat demain et être prêts à saisir toutes les opportunités."