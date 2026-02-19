LIVE Essais F1 - Bahreïn 2 : toutes les informations de la 2e journée en direct

Après une première journée très studieuse hier sur le circuit de Sakhir, la pression continue de monter sur les onze équipes de Formule 1 puisque c’est déjà l’avant-dernière journée des essais hivernaux avant de se diriger vers l’Australie et le premier Grand Prix de la saison 2026.

Mercedes F1 a repris la main après une première semaine d’essais un peu inquiétant, avec un meilleur chrono de George Russell. De manière plus générale, le motoriste allemand a aussi confirmé avec McLaren en 2e position hier, alors que Ferrari avait signé une bonne matinée. Pour ces trois équipes, les essais se déroulent de façon assez idéale avec de nombreux tours couverts et de bons chronos.

On ne peut pas en dire autant de Red Bull Racing, qui a encore assez peu roulé hier avec Isack Hadjar avec une nouvelle panné liée aux périphériques de son moteur fait maison, touchant cette fois le circuit de refroidissement. Il y aura donc du retard à rattraper aujourd’hui.

Mais tout cela reste nettement plus positif que ce qui se passe chez Aston Martin F1, victime de plusieurs alertes du côté du moteur Honda. L’équipe a alterné hier selon les températures entre un capot moteur ajouré ou non, synonyme de refroidissement encore précaire pour l’AMR26.

Cadillac F1 sera l’autre équipe à surveiller aujourd’hui, avec pas mal de petits soucis de jeunesse hier qui l’empêchent de beaucoup rouler et surtout de chercher des chronos un peu plus rassurants. Perez et Bottas ont régulièrement navigué entre 3 et 5 secondes des meilleurs temps et les longs relais n’étaient pas plus impressionnants.

7h21 : La météo sera très similaire à celle connue hier avec des températures entre 23°C et 26°c attendues, de quoi atteindre 40°C et un peu plus en piste en milieu de journée. Le vent devrait être un peu plus fort cependant...

7h26 : Au niveau du programme attendu en piste, nous devrions avoir un peu moins de pilotes en piste : 21 hier, 16 aujourd’hui.

Du côté de Ferrari, Red Bull Racing, Aston Martin F1, Racing Bulls, Williams et Alpine F1, on ne devrait voir qu’un seul pilote en piste : Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Liam Lawson, Alex Albon et Franco Colapinto.

Pour les autres équipes, on devrait voir en piste ce matin : Lando Norris, George Russell, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto et Valtteri Bottas. Leurs équipiers rouleront l’après-midi.

7h43 : Il fait 21°C dans l’air, un peu moins que prévu et 30°C sur la piste.

8h00 : Le feu est vert : Bearman, Verstappen, Bortoleto, Norris, Hamilton, Colapinto, Russell, Albon et Lawson sont les premiers à s’élancer. Déjà 9 voitures sur les 11 pour les premiers tours de la journée.

8h03 : Aston Martin et Alonso se joignent à la fête, il nous manque encore la Cadillac.

8h04 : Verstappen signe le premier temps en 1:38.955, avec un gros blocage de roues au virage 4, Hamilton le suit en 1:39.670.

8h07 : Tout le monde est aux stands après 1 à 3 tours de vérification.

8h09 : Russell revient en piste.

8h12 : 1:40.059 pour le pilote Mercedes F1, qui est rejoint par Bearman. Et comme hier on peut constater que Cadillac n’est pas prête à l’heure de l’ouverture de la séance.

8h14 : Russell prend la tête en 1:38.247 mais nous sommes au moins à 5 secondes de ce qu’on devrait voir aujourd’hui. Bortoleto reprend la piste également.

8h17 : Bortoleto prend la tête en 1:38.025. Norris et Colapinto sont aussi en piste.

8h19 : Norris abaisse plus sérieusement la marque en 1:35.406.

8h21 : Bortoleto améliore son temps en 1:37.510.

8h23 : Albon se place 2e en 1:36.700, Norris et Bortoleto sont toujours en piste, Verstappen y revient avec des pneus durs.

8h25 : Norris améliore en 1:34.625, Verstappen en 1:36.093.

8h30 : Déjà 30 minutes dans cette séance de 4 heures, la pause étant à midi. Verstappen prend le meilleur temps en 1:34.620, pour 5 millièmes devant Norris. Ce sont d’ailleurs les deux seuls pilotes en piste.

8h33 : Les paravents sont de sortie devant le garage Ferrari. Ce n’est en général pas bon signe.

8h36 : Verstappen et Norris sont rentrés, Russell, Albon et Alonso sont en piste. Et toujours pas de Cadillac à l’horizon !

8h38 : Albon améliore en 1:35.399, Alonso signe son premier chrono en 1:38.191.

8h40 : Frédéric Vasseur a fait le bilan de la journée d’hier et exprimé sa frustration sur les résultats de la Commission F1 (à lire ici).

8h42 : Russell améliore son temps en 1:37.760 puis 1:37.063 au tour suivant.

Les chronos de la journée à 8h42 :

— Roulent toute la journée : Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Liam Lawson, Alex Albon, Franco Colapinto

— Roulent ce matin : Lando Norris, George Russell, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto et Valtteri Bottas