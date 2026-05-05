Vesti raconte ’la pluie de drones et de missiles’ vécue lors des essais F1 de Bahreïn

Frederik Vesti a vécu une expérience aussi inattendue que marquante en marge des essais de pré-saison à Bahreïn, brutalement interrompus par l’escalade du conflit au Moyen-Orient. Le pilote de réserve Mercedes s’est retrouvé au cœur d’une situation de crise, qui l’a privé de ses premiers tours de roue au volant de la monoplace 2026.

Le Danois devait participer à des essais Pirelli sur le circuit de Sakhir, une opportunité importante pour découvrir la nouvelle Mercedes W17 en conditions réelles. Mais tout a basculé en quelques heures.

"À 8 heures du matin, dans la salle de sport de l’hôtel, j’ai vu les informations sur l’attaque américano-israélienne à la télévision," a raconté Vesti au média danois Ekstra Bladet.

"Je me suis dit que c’était assez violent. Et bon, nous étions juste à côté."

Si la situation semblait déjà tendue, personne n’imaginait alors à quel point elle allait dégénérer.

"Mais aucun d’entre nous ne s’attendait à ce qu’il y ait soudain une pluie de drones et de missiles dans les pays voisins."

L’ampleur de la crise s’est révélée encore plus clairement une fois arrivé sur le circuit, où les activités ont été immédiatement interrompues.

"Nous venions d’arriver au circuit lorsque nous avons entendu les premières sirènes," a-t-il expliqué.

"Dans le garage, l’équipe avait arrêté de travailler. Quand nous avons regardé nos téléphones, nous avons vu que les premières cibles avaient été touchées à Bahreïn."

Face à la gravité de la situation, les équipes ont rapidement été rapatriées à leur hôtel.

"Nous avons compris que c’était plus sérieux que ce que tout le monde craignait. Nous sommes alors retournés à l’hôtel et nous y sommes restés pendant cinq jours."

Le retour vers l’Europe s’est révélé tout aussi chaotique, voire plus.

"Nous sommes restés trois heures sur un pont à attendre, qui a été touché par un drone deux heures plus tard," a-t-il confié.

"Ils ont fermé l’espace aérien à cause de ce drone, et nous avons dû dormir par terre à l’aéroport pendant dix heures avant de pouvoir partir le lendemain matin."

Vesti a finalement pu regagner l’Europe via un itinéraire détourné passant par l’Arabie saoudite et Le Caire, après plusieurs jours d’incertitude.

Au-delà de l’expérience humaine, cet épisode a également eu des conséquences sportives importantes pour le pilote de 24 ans, privé d’une opportunité précieuse de prendre en main la nouvelle Mercedes.

"Cela aurait été formidable de pouvoir piloter la nouvelle voiture pendant quelques jours avant le début de la saison, mais cela ne s’est pas fait cette fois-ci."

Vesti garde toutefois espoir de pouvoir rapidement effectuer ses débuts en piste au volant de la W17.

"Il devrait y avoir une première séance d’essais libres très bientôt," a-t-il indiqué.

"Je n’ai pas encore reçu de confirmation, mais probablement dans les prochains mois."