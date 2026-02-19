Le retour du soufflage en F1 ? La FIA valide l’aileron arrière inédit de Ferrari

Ferrari a relancé un nouveau débat technique en Formule 1 lors des essais de pré-saison à Bahreïn, après que la FIA a donné son feu vert à un élément aérodynamique inédit placé directement derrière la sortie d’échappement de la SF-26.

Dès le début du deuxième test hivernal sur le circuit de Bahreïn, à seulement deux semaines du Grand Prix de Melbourne, les observateurs ont remarqué un petit appendice incurvé vers le haut, monté au sommet du diffuseur de la nouvelle Ferrari.

Ce nouvel aileron inquiète les rivaux car il ne peut pas être copié, ce qui souligne immédiatement le potentiel disruptif de cette innovation. Il faut en effet prévoir une disposition spécifique de la boîte de vitesses pour pouvoir profiter de cet emplacement.

Cette solution pourrait marquer un retour des effets aérodynamiques soufflés par les gaz d’échappement, une philosophie abandonnée avant le durcissement réglementaire de 2014.

Placée directement dans le flux des gaz brûlants, cette petite aile semble conçue pour exploiter l’énergie de l’échappement afin de générer davantage d’appui arrière à mesure que le régime moteur augmente. Dans un contexte où les pilotes maintiennent volontairement des rapports inférieurs en virage pour maximiser la récupération d’énergie – maintenant artificiellement un régime élevé – le gain aérodynamique potentiel pourrait être loin d’être négligeable.

Le concept rappelle fortement l’ère du début des années 2010, lorsque le soufflage des diffuseurs était devenu un facteur de performance majeur, exploité avec un succès retentissant par Red Bull lors des saisons dominées par Sebastian Vettel.

Les règlements 2026 étaient pourtant supposés limiter strictement toute interaction entre les échappements et les surfaces aérodynamiques. Une lecture plus fine du texte semble toutefois indiquer que Ferrari a identifié une zone grise parfaitement légale. La partie supérieure de cet élément est fabriquée dans un matériau résistant à la chaleur, et non en fibre de carbone classique.

Une question demeure désormais centrale dans le paddock : Ferrari a-t-elle également développé des cartographies moteur spécifiques pour maximiser le débit des gaz d’échappement à certains moments clés, une pratique courante à l’époque du diffuseur soufflé ?

La FIA aurait examiné la conception et l’aurait jugée conforme à la réglementation, du moins pour le moment.

Du côté de Maranello, le directeur de l’équipe Frédéric Vasseur a toutefois tempéré l’enthousiasme autour des innovations de son équipe.

"Je suis plus ou moins satisfait," a-t-il confié. "Aujourd’hui, il est plus difficile de dire si Mercedes et les autres ont encore quelque chose dans leur manche. Nous savons ce que nous avons, mais nous ne savons pas ce qu’ils ont."

"Nous nous concentrons sur nous-mêmes. La première question concerne la fiabilité et, pour l’instant, nous avons parcouru 5 000 km. Il s’agit de collecter des données, d’évaluer l’état de la voiture. La corrélation entre les essais en soufflerie et sur piste est bonne. Nous verrons les performances plus tard."

"Avant Melbourne, tout sera simulé seulement. Nous verrons vraiment à Melbourne où nous nous situons par rapport aux autres."

En coulisses, certains observateurs estiment néanmoins que Ferrari pourrait déjà rivaliser avec Mercedes en tête de la hiérarchie sous ce nouveau règlement technique.

Chez Red Bull, Laurent Mekies, de retour à Bahreïn après avoir manqué le premier test en raison d’une légère intervention médicale, a rappelé que les jeux psychologiques de l’intersaison allaient bon train.

"C’est un jeu amusant dans la voie des stands, attirer l’attention sur la compétitivité," a-t-il expliqué. "Notre approche est de réduire le bruit au minimum."

"Malheureusement, nous ne sommes pas la référence. Nous sommes très confiants quant au fait d’être dans le groupe de tête. Mais, à l’heure actuelle, nous voyons Mercedes comme l’équipe la plus rapide. Même si cela reste encore un peu un jeu de devinettes."